Najprej obračun za naslov, nato se bodo Slovenci podali v boj za bron

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

OI TOKIO, KOŠARKA, FINALE IN TEKMA ZA 3. MESTO

Po izjemno uspešnem krstnem olimpijskem nastopu in tesnem polfinalnem porazu proti Francozom čaka slovenske košarkarje v soboto tekma za bron proti Avstraliji. Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića so se ne glede na razplet že vpisali v košarkarsko zgodovino, zdaj pa lahko osvojijo prvo olimpijsko medaljo za Slovenijo v ekipnih športih. Obračun se bo začel ob 13. uri, že pred tem se bosta ob 4.30 za zlato udarili ekipi Francije in ZDA.