Po veliki drami poraz Slovencev: medalja je še vedno v igri!

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je po pravi drami izgubila polfinalni obračun s Francozi, potem ko je imela napad za finale (89:90). Vsega pol metra je manjkalo, da bi žoga Klemna Prepeliča romala skozi obroč, a jo je Nicolas Batum blokiral in veliko veselje Francozov se je začelo. Luka Dončić, ki je tekmo končal pri trojnem dvojčku (16 točk, 19 asistenc in 10 skokov), in soigralci se bodo v boju za bronasto medaljo v soboto ob 13. uri pomerili z Avstralci, ki so v prvem polfinalu pričakovano morali priznati premoč Američanom, pa čeprav so v prvem polčasu vodili že s 15 točkami razlike.

Polfinale: Četrtek, 5. avgust:

ZDA : Avstralija 97:78 (18:24, 42:45, 74:55)

Durant 23, 9 sk., Booker 20, Holiday 11, 8 as. in sk.; Mills 15, 8 as., 5 sk., Exum 14



Francija : Slovenija 90:89 (27:29, 42:44, 71:65)

De Colo 25, 7 sk., 5 as., Fournier 23, Luwawu Cabarrot 15, Gobert 9, 16 sk.; Tobey 23, 8 sk., Prepelič 17, Dončić 16 (met za 3 2/9, za 2 3/9, prosti meti 4/6), 18 as., 10 sk., Blažič 14 Finale Sobota, 7. avgust ob 4.30

ZDA - Francija Tekma za 3. mesto Sobota, 7. avgust ob 13. uri

Avstralija - Slovenija

Selektor Aleksander Sekulić je začel s preverjetno začetno peterko Luka Dončić, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Mike Tobey.

Uvod sicer ni bil obetaven, potem ko je Nicolas Batum dodelil "banano" Dončiću, a je Blažič s štirimi točkami popeljal Slovenijo v vodstvo s 4:2. Zato pa je Dončić sprva skrbel za asistence in po njegovih novih v sodelovanju s Tobeyjem je bilo 9:5. Francozi so se hitro vrnili, nato pa je tudi pri doseganju točk v ospredje stopil zvezdnik naše izbrane vrste.

Luka si je v prvi četrtini nekoliko poškodoval komolec. Zaradi krvavitve je moral na klop, kjer so mu rano hitro zakrpali in bil že po 45 sekundah spet nazaj na parketu. Foto: Reuters

Z dvema trojkama in še košem je pripomogel za novo vodstvo z 18:14. A je moral za kratek čas na klop, saj se je pred tem ob nerodnem padcu udaril v komolec in nekoliko krvavel. Ko ga je zdravniška služba oskrbela, ga je Sekulić nemudoma poslal nazaj na parket in še naprej je odlično sodeloval z naturaliziranim Tobeyjem, ki je bil pri vodstvu s 25:17 že pri 10 točkah. Dobrodošlo je bilo tudi to, da je drugo osebno napako dobil prvi strelec fracnoske reprezentance Evan Fournier.

V zaključku prve četrtine so se Francozi vrnili. Presenetil je rezervist Timothe Luwawu Cabarrot z dvema trojkama in popeljal svojo reprezentanco do dveh točk zaostankaka (27:29).

Dončić že v prvem polčasu blizu trojnega dvojčka

Ritem doseganja košev je v drugi četrtini nekoliko padel, kar so želeli Francozi. Na obeh straneh so grešili mete, košarkarjem iz dežele galskih petlinov pa je uspelo pri 33:31 priti do enega od redkih vodstev v prvem polčasu. Slovenci so se hitro odzvali in prek Tobeyja ter trojke Klemna Prepeliča spet postavili stvari na svoje mesto.

Mike Tobey je v prvem polčasu, zlasti v prvi četrtini, odlično sodeloval z Luko Dončićem. Foto: Reuters

Tudi slednji je odlično sodeloval z Dončićem, ki je bil v prvem polčasu vnovič raznovrsten in zelo blizu trojnemu dvojčku - 12 točk, 8 asistenc in 7 skokov. Izkoriščal je njegove podaje in bil kmalu pri devetih točkah, Slovenija pa je na oddih odšla z minimalno prednostjo dveh točk, ko je rezultat 44:42 postavil Čančar.

Silovit napad Francozov

V prvem polčasu so bili slovenski košarkarji kar 12 minut in 5 sekund v vodstvu, medtem ko Francozi le dobro minuto. In dobro minuto po vstopu v drugi polčas so bili spet v ospredju. Nekoliko višjo prednost so imeli nekoliko trenutkov kasneje, ko je Fournier zadel drugo trojko zapored za 53:49. Nato je še De Colo uspešno izvedel prosti meti, ki je bil posledica tehnične napake Dončića, in Francozi so pri 54:49 lažje zadihali.

Francozi so odlično odigrali v tretji četrtini. Foto: Reuters

Nekoliko so se na njihovo stran postavili tudi sodniki in dovolili bolj grobo igro. Pri vodstvu s 67:58 slabe tri minute pred koncem tretje četrtine je tako zazvonil alarm. Krvavo potrebno trojko je zadel Gregor Hrovat, ki je Colleta pri 62:69 prisilil, da je odreagiral z minuto odmora.

Veliko preglavic je povzročal de Colo, ki je v tem delu igre dosegel 12 točk. Na veselje slovenskih navijačev je ob odsotnosti Dončića – po tretji četrtini je bil pri 14 točkah, 12 asistencah in 9 skokih -, novo trojko zadel Blažič in pred vstopom v zadnjih deset minut igre približal Slovenijo na šest točk zaostanka (65:71).

Pol metra in Slovenija bi bila v finalu

Blažič je bil tisti, ki je takoj po vstopu v zadnjo četrtini znižal na vsega tri točke zaostanka (68:71), po košu Žige Dimca pa je završalo na slovenski klopi (70:71) in med vsemi slovenskimi navijači, ki so spremljali tekmo prek televizijskih ekranov. Slednji so se za nekoliko trenutkov zagotovo ustrašili, ko je Dončić ob reševanju žoge priletel v pleksi steklo ob zapisnikarski mizi, a k sreči ni bilo nič hujšega in je lahko nadaljeval.

Velika smola je doletela slovensko reprezentanco, potem ko sodniki niso dosodili koša Blažiča, potem ko je njegova žoga že zadela tablo, francoski košarkar pa je ob tem blokiral met, kar pomeni, da bi morali priznati koš. Zaradi pritoževanja je prejel tehnično napako, kar so Francozi izkoristili. Izkoristil je De Colo, ki je zadel prosti met, nato pa še trojko za 82:78.

Razočarani Luka Dončić, ki je tekmo končal pri trojnem dvojčku - 16 točk, 18 asistenc in 10 skokov. Foto: Reuters

Pravo dramo smo spremljali v zaključku. Nervoza je bila prisotna na vsakem koraku. Na srečo je tehnično prejel tudi Collet, po kateri je Slovenija ujela priključek pri 81:82. Prepelič je imel priložnost, da našo ekipo spet približa na -1, a je zgrešil prosti met, odbitek pa je na veliko veslje pobral Tobey in izenačil na 85:85. Z dodatnim prostim metom je imel priložnost, da Slovenijo po dolgem času pripelje v vodstvo, vendar je na žalost zgrešil.

Raztrgan zaključek smo pričakovali, raztrgan zaključek smo dobili. A kaj, ko je Francija prek danes razpoloženega rezervista Timotheja Luwawuja Cabarrota 56 sekund pred koncem prišla do petih točk naskoka (90:85). A je v enaki meri vrnil Prepelič, ki je odlično odigral tudi v obrambi. Izsilil je peto osebno napako Fournierju, nato pa 34 sekund pred koncem Slovenijo približal na vsega točko zaostanka (89:90).

A to še ni bilo konec. Slovenija je po novi dobri obrambi prišla do zaključne žogice. Dončić je namenil zadnji napad Prepeliču, ki je uspešno pobegnil obrambi. Njegova žoga je že letela proti obroču, kar bi bil zmagoviti koš, vendar jo je pol metra pred želenim ciljem zaustavil Batum in Francija se je veselila velike uvrstitve v finale. Slovenija se bo v soboto ob 13. uri pomerila za bronasto odličje proti Avstraliji.

Dober začetek Avstralcev

Na prvi tekmi dneva so Američani na koncu le strli odpor Avstralcev. Ključna je bila tretja četrtina, ki so jo dobili z 32:10. Avstralci so sicer pogumno vstopili v tekmo proti favoriziranim Američanom. Ob koncu prve četrtine so imeli celo prednost osmih točk (20:12). Zadeli so štiri trojke, od tega dve Joe Ingles in eno Dante Exum ter Chris Goulding. Pri Američanih je bil z osmimi točkami pričakovano najbolj razpoložen Kevin Durant. Favoriti prvenstva so začeli bolj ležerno in preveč individualno, zato so po prvih desetih minutah razumljivo zaostajali z 18:24, niso pa še uspeli zadeti nobenega meta izza črte 7,25 metra.

Foto: Reuters

Prednost Avstralcev že 15 točk, Američani so uspeli najti priključek

Nič drugače ni bilo na začetku druge četrtine. Avstralci so še naprej igrali kolektivno, Američani neprepoznavno. Podatki deset asistenc Avstralcev, štiri Američanov, ki so imeli osem izgubljenih žog, so bili dovolj zgovorni, kdo je imel nadvlado. Po delnem izidu 8:0 in vodstvu s 15 točkami razlike (41:26) je izkušeni trener Gregg Popovich še drugič v tem delu igre vzel minuto odmora, saj igra ni stekla, kot si je želel.

Foto: Reuters

Devin Booker je s prvo zadeto trojko iz enajstih poizkusov napovedal preobrat. V zaključku prvega polčasa smo tako spremljali povsem drugačno igro Američanov, ki so zaigrali agresivneje tudi v obrambi. Pri Avstralcih je bilo videti, da so izgubili ritem, kar so igralci NBA znali izkoristiti in na odmor odšli z le tremi točkami zaostanka (42:45). S 15 točkami je bil strelsko najbolj razpoložen Durant, pri Avstralcih Exum z desetimi.

Nadaljevanje šova kapetana Duranta, priključil se mu je Booker

Američani so v slogu zaključka prvega polčasa odprli drugega. Videli smo povsem drugačno sliko. Obramba je postajala agresivnejša, v napadu pa je še naprej največ preglavic povzročal kapetan Durant, ki je s pomočjo soigralcev zrežiral delni izid 12:0 za vodstvo s 54:45.

Kapetan Kevin Durant je skrbel za polnjenje avstralskega koša. Foto: Reuters

Razigral se je tudi Booker, ki je tik pred začetkom olimpijskih iger izgubil v velikem finalu lige NBA v dresu Phoenix Suns. Hitro je prišel do 18 točk, medtem ko je bil Durant pri 23, prednost Američanov pa je bila ob vstopu v zadnjo četrtino že ogromnih +19 (74:59). Tretjo četrtino so tako dobili z rezultatom 32:10 in vrata do finala so bila na široko odprta.

V zadnji četrtini so imeli favoriti košarkarskega turnirja vajeti v svojih rokah in držali Avstralce na varni razdalji. Tako je avstralski selektor Brian Goorjian v zaključku na parket poslal rezervno postavo, saj se je zavedal, da tekmeca ne bodo mogli več ogroziti in nosilcem namenil nekaj počitka. Vendarle bo potreboval sveže sile v sobotnem boju za bronasto medaljo, medtem ko bodo Američani skušali četrtič zapored in skupno že šestnajstič priti do olimpijskega zlata.

Preberite še: