"Z veseljem bi kariero končal ob Dončiću v Dallasu" #video

Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić, kapetan reprezentance, ki je na EuroBasketu leta 2017 osvojila zlato, te dni v vlogi navijača spremlja epske predstave naše košarkarske izbrane vrste, ki pod vodstvom Luke Dončića v Tokiu na svojih prvih olimpijskih igrah naravnost blesti. Je pa Dragić ravno v času, ko so si njegov mlajši brat Zoran, Luka Dončić in druščina z zmago nad Nemčijo priborili nastop v olimpijskem polfinalu, izvedel, da bo po sedmih letih moral zapustiti Miami Heat in kariero v ligi NBA nadaljevati drugje.

"Definitivno sem užival, priznati moram, da ponoči nisem bil pod stresom," se je v pogovoru za Planet TV četrtfinalne tekme olimpijskega košarkarskega turnirja, na kateri je Slovenija s 94:70 premagala Nemčijo, spomnil košarkarski veteran. "Fantje so fenomenalno odigrali od prve do zadnje minute, lepo, homogeno, skupaj kot ekipa. Užitek jih je gledati," je navdušen nad reprezentanti.

Sam se je po zlatem EuroBasketu 2017 reprezentančno upokojil, a te dni v Tokiu vseeno blesti košarkar s priimkom Dragić. To je njegov mlajši brat Zoran, ki je bil s 27 točkami prvi strelec na tekmi z Nemčijo. Ali Goran morda ve, od kod Zoran črpa to neustavljivo energijo?

"Ne vem, tudi jaz bi rad to izvedel, da da tudi meni nekaj te energije," je v smehu odgovoril koseški zmaj in dodal: "On je že nasploh tak igralec, da veliko da na terenu, veliko igra na energijo, fascinantno. To je nekakšen talent, tega nima vsak igralec. Nekako potegne vso ekipo za sabo."

Leta 2017 sta Goran Dragić in Luka Dončić v Istanbulu proslavljala naslov evropskih prvakov. Foto: Vid Ponikvar

"Verjamem, da bo Luka poskrbel za to, da bodo vsi preskrbljeni z žogami"

In kaj ga najbolj navdušuje pri igri Slovenije? "Vse. Igrajo poletno, hitro, drug za drugega, dosegajo veliko točk, takrat, ko je treba, stisnejo v obrambi. To je tisto, kar potrebuješ na teh tekmovanjih. Mogoče tudi takrat, ko ti ne gre v napadu, veš, da se lahko zaneseš na obrambo, in tekmo tudi tako dobiš. Mislim, da vse to imamo. Tekma proti Franciji bo morda malo drugačna, ampak premoremo vse kvalitete zanjo."

Ko se je slovenska reprezentanca v skupinskem delu EP leta 2017 pomerila s Francijo in jo premagala s 95:78, je bil najboljši strelec prav kapetan Goran Dragić. Dosegel je 22 točk. In kakšen bo recept za zmago nad galskimi petelini letos, ko se bosta reprezentanci v Tokiu spopadli za mesto v olimpijskem finalu?

"Kot smo videli doslej, je na vsaki tekmi nekdo drug najboljši strelec. Luka je bil na prvi, potem, če se ne motim, spet on, pa takoj za njim Prepelič (Klemen, op. p.), nato Zoki (Zoran Dragić, op. p.). Pustimo se presenetiti, mislim, da imamo dovolj rezerv, da lahko vsi eksplodirajo, če bi se poklopilo, da dva, trije, štirje igralci dosežejo čez 20 točk, bi bilo pa še bistveno lažje. Verjamem, da bo Luka poskrbel za to, da bodo vsi preskrbljeni z žogami in da bo Slovenija igrala ekipno," razmišlja 35-letni Ljubljančan.

Slovenija je v boju za olimpijsko odličje. Kakšnega leska bo? "Upam, da bo zlata," si želi nekdanji reprezentant in poudarja: "Fantje si zaslužijo priti v finale, tam pa je samo ena tekma in lahko se zgodi vse. Zelo rad bi videl finale Slovenija – ZDA in da vendarle enkrat na velikih tekmovanjih premagamo Ameriko. In to ravno v tekmi za zlato."

Koseški zmaj po petih sezonah zapušča Miami Heat. Foto: Guliverimage

Iz Miamija prek Toronta v Dallas?

Sam je ravno v času olimpijskih četrtfinalnih tekem iz ZDA prejel sporočilo, da ga je njegova ekipa Miami Heat, v kateri je igral zadnjih sedem sezon, prej pa se v najmočnejši košarkarski ligi na svetu boril še v dresih moštev Phoenix Suns in Houston Rockets, v sporazumu s Toronto Raptors poslala v Kanado. A za zdaj še ni jasno, ali bo v Torontu tudi ostal, mogoč je namreč tudi njegov prestop v Dallas.

Če bi se to res zgodilo, bi v Teksasu sodeloval z nekdanjim reprezentančnim kolegom Luko Dončićem, pa tudi srbskim trenerjem Igorjem Kokoškovom, ki je bil selektor slovenske reprezentance, ko je ta pred štirimi leti stopila na vrh Evrope. Kokoškov je namreč po tem, ko se mu s srbsko izbrano vrsto ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre, izgubil službo in se znova podal čez lužo, kjer je eden od pomočnikov novega trenerja Mavericks Jasona Kidda.

Za zdaj še brez novih novic. "Čakam."

Pa bi Goran rad zaigral z Luko v prihodnji sezoni NBA? "Definitivno. Že takrat, leta 2017 na evropskem prvenstvu, sem zelo užival v igri z Luko. Vemo, kakšen igralec je, eden najboljših na svetu. Zelo rad bi še enkrat zaigral z njim, ampak moja kariera se počasi končuje, Luka pa je še zmeraj mlad in ima pred seboj zagotovo še 15 let kariere, tako da bom vsekakor zanj vedno navijal," odgovarja.

Bi bilo pa zanimivo končati kariero z Dončićem v Dallasu. "Definitivno," se strinja. "Reprezentančno kariero sem končal, ko je on prvič zaigral, zdaj bom pa mogoče tudi klubsko ob njem v dresu Dallasa. Ampak to so za zdaj le ugibanja, res še ne vem, kje bom zaigral. Čakam," je pred svojo 16. sezono v ligi NBA dejal košarkar, ki se je z Miamijem v sezoni 2019/20 prebil vse do finala.

