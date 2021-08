Bosta Dončić in Dragić kmalu združila moči?

Luka Dončić je v zadnjih dneh v središču pozornosti. Na olimpijskih igrah v Tokiu namreč blesti v dresu Slovenije, kakor je že v ligi NBA. In pri Dallasu naj bi po koncu iger s slovenskim košarkarskim virtuozom podpisali petletno pogodbo, ki mu bo navrgla 202 milijona dolarjev.

A to ni edina novica, ki prihaja iz ZDA. Vse glasnejša je, da obstaja možnost sodelovanja med Dončićem in Goranom Dragićem, ki je bil streljaj od odhoda v Dallas že leta 2019.

The Mavericks will offer Luka Doncic a new five-year, $202 million contract extension after the Olympics, per @TheSteinLine pic.twitter.com/D8TMmwwmQl — Bleacher Report (@BleacherReport) August 2, 2021

Pri Miami Heat so sicer ta teden izrabili možnost in podaljšali pogodbo s kapetanom zlate slovenske košarkarske reprezentance z evropskega prvenstva leta 2017 za prihodnjo sezono. Ta mu bo navrgla 19,4 milijona dolarjev. A to ne pomeni, da bo tudi nadaljeval kariero pri Vročici, ki se zanima za košarkarja Toronto Raptors. Kyle Lowry je namreč tarča Miamija, ki naj bi ga zvabil v svoje vrste.

Priznani ameriški novinar Adrian Wojnarowski je namreč zapisal, da bi lahko Dragić odpotoval v Dallas ali New Orleans. Če bo dejansko prišlo do menjave z Mavericks, bi Dončić in Dragić združila moči še na klubski ravni. Pravzaprav bi prišlo do združitve trojčka, saj je strokovni štab že okrepil srbski strokovnjak Igor Kokoškov, skupaj pa so s preostalimi reprezentanti leta 2017 popeljali Slovenijo do naslova evropskih prvakov.