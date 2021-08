Legenda slovenske košarke prepričana: Fiba je naredila veliko napako

Pred slovensko izbrano vrsto je nov dan d v Tokiu. Slovenci se bodo v noči iz ponedeljka na torek ob tretji uri zjutraj po slovenskem času v četrtfinalu olimpijskih iger pomerili z Nemčijo. "Slovenija je proti Nemčiji absolutni favorit. Definitivno se je Slovenija izkazala in dokazala za vrhunsko ekipo, ki je na teh olimpijskih igrah zmožna doseči vse," je pred tekmo svoje misli strnil nekdanji košarkar in komentator Peter Vilfan.

V času, ko slovenska košarkarska reprezentanca bije svoj boj na olimpijskih igrah, svojo največjo bitko v življenju bije tudi legenda slovenske košarke Peter Vilfan, ki se že nekaj mesecev bori s celično levkemijo. "Držim se. Končal sem prvo intenzivnega zdravljenja s kemoterapijami, zdaj moram počakati en mesec na prve preglede, potem pa bomo kmalu videli, kje smo. Ne dam se in verjamem, da bom zmagal," odločno napoveduje Vilfan, ki z enako odločnostjo verjame tudi v uspeh slovenske izbrane vrste v Tokiu.

Peter Vilfan se bori z zahrbtno boleznijo. Foto: Vid Ponikvar

"Mislim, da je bila zmaga nad Španijo krona temu, kar se je dogajalo v predtekmovanju. To ni bila sama zmaga proti Španiji, ampak je bila zmaga, ki nam je prinesla prvo mesto v skupini in odlično izhodišče v četrtfinalu ter, vsaj na papirju, najlažjega nasprotnika. To je bila na nek način tudi simbolna zmaga, to je bila zmaga evropskega prvaka nad svetovnim. To je tudi dokaz, da je Fiba leta 2017, ko je sprejela odločitev, da se evropski prvak ne uvrsti neposredno na svetovno prvenstvo, naredila veliko napako, da ne rečem kar neumnost," je prepričan nekdanji košarkar.

Slovenija dokazala, da je vrhunska ekipa

Nad predstavami Slovenije je navudšen. Foto: Anže Malovrh/STA Vilfana so vse tri predstave Slovenije na Japonskem navdušile. "Obračun s Španijo je pokazal zrelost in kvaliteto slovenske izbrane vrste. Še naprej je brez konkurence in daleč najboljši Luka Dončić, naš glavni adut, ki vse skupaj vleče naprej, a smo proti Špancem imeli celo kopico razigranih in odličnih posameznikov. Definitivno se je Slovenija izkazala in dokazala za vrhunsko ekipo, ki je na teh olimpijskih igrah zmožna doseči vse," meni 64-letni nosilec zlatega in bronastega odličja iz svetovnih prvenstev leta 1978 in 1982.

"Španci so se izjemno dobro taktično pripravili na to tekmo. Skoraj vseh 40 minut so nadzirali potek dogajanja na igrišču, a na koncu jim je zmanjkalo tudi moči, malce jim je padla tudi koncentracija, kar je logično za ekipo, ki je že res zrela. V nasprotju s Španci so Slovenci vse te pritiske zdržali tistih 35 minut, potem pa so bili v zadnjih minutah najboljši na celotnem srečanju. In to je kvaliteta pravih vrhunskih ekip," je o nedeljskem obračunu še dejal Vilfan.

Slovenci proti Nemcem absolutni favorit

Slovenska izbrana vrsta se bo v torkovem četrtfinalu pomerila z Nemčijo, ki je v skupinskem delu izgubila z Italijo in Avstralijo, nastop v četrtfinalu pa si je zagotovila z zmago nad Nigerijo. "V četrtfinalu ni nikoli preprosto in lahko, tudi presenečenja se lahko zgodijo. A četrtfinale je tekma vseh tekem, tekma, ki odloča o tem, ali boš šel v boj za medaljo, ali boš odšel domov. Tu ni popravnega izpita. Slovenija je proti Nemčiji absolutni favorit. Nemci so prišli na te igre tudi oslabljeni, igrajo brez treh NBA igralcev (Dennisa Schröderja, Maximiliana Kleberja in Daniela Theisa, op. p.) in še nekaterih ostalih, a vse to se pozabi, ko se četrtfinalno srečanje zares začne," je prepričan Vilfan, ki je prepričan v slovenski uspeh.

Foto: Guliverimage

"Nemci na tem prvenstvu igrajo veliko bolj kolektivno, kot so na nekaterih prejšnjih tekmovanjih, a so kljub temu dobili eno samo tekmo, premagali so le Nigerijo. Verjamem, da bo Slovenija to tekmo dobila. Je pa tu še eno pomembno dejstvo, da se tekma igra ob deseti uri zjutraj po času v Tokiu, kar je zelo neobičajna ura za tekmo. Ob taki uri včasih igrajo pionirji in kadeti (smeh, op. p.), a s tem se bosta morali spopasti obe ekipi," je še dejal nosilec dveh odličij z evropskih prvenstev.

In kdo se po njegovo lahko vmeša v boj za odličja? "Predvidevam, da bodo Američani v četrtfinalu ugnali Špance. Res dvomim, da jih Španci lahko premagajo, mislim, da tu Američani ne bodo imeli pretežkega dela. Zdi se mi, da ZDA prihajajo v formo, da začenjajo igrati kot ekipa in to v pravem trenutku tekmovanja. Francija je velik favorit proti Italiji in mislim, da bo v polfinalu tudi Avstralija. Zdaj pa bomo videli, kaj se bo zgodilo na parketu," je še sklenil Mariborčan.

