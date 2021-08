"Dončić? Skoraj nam je uspelo, pokazal je raven."

Španija je skoraj vso tekmo proti Sloveniji imela prednost in si nekajkrat priigrala tudi otipljivo prednost, vendar so izbranci Aleksandra Sekulića z veliko mero borbenosti preobrnili potek dogodkov in ob koncu strli odpor španskih košarkarjev in zmagali s 95:87.

Osrednji načrt je bil odrezati prvega zvezdnika Luko Dončića iz igre – slovenski košarkarski virtuoz je na prvih dveh tekmah dosegel v povprečju več kot 35 točk. Njegov strelski učinek so sicer omejili na 12 točk, a je uspel zbrati 14 skokov in devet asistenc. Znal je povleči nase dva igralca in žogo poslati v pravo smer, da se je na parketu ustvaril presežek igralca.

"Odigrali so odlično tudi takrat, ko smo odrezali Dončića"

Velikokrat so poskusili consko postavitev štirih košarkarjev, medtem ko se je peti košarkar v obrambi držal Dončića kot klop in ga poskušal umakniti iz dogajanja. A ima Slovenija raznovrstno ekipo in odlične posameznike, ki se upajo spopasti z izzivom. Strelsko se je z 22 točkami najbolj izkazal Vlatko Čančar. S 16 mu je sledil naturalizirani Mike Tobey, veliko delo pa je ob koncu opravil Klemen Prepelič, ki je tehtnico nagnil na slovensko stran.

Sergio Scariolo je za Dončića postavil posebno taktiko. Foto: Reuters

"Slovenija je odlična ekipa. Ni le Dončić. Luka je odlično bral našo namero in se temu primerno odzval. Pokazal je raven, psihično moč, tekmovalnost in razumevanje, kaj se je dogajalo. Skoraj nam je uspelo narediti, kar smo si zastavili, vendar je treba pripisati zasluge tekmecu za zmago. Zelo nadarjena ekipa in v njej košarkarji, željni tekmovanja. Peščica detajlov in z našega stališča tudi napak so odločili končni razplet v korist Slovenije v zadnjih minutah. Igrali smo dobro, saj nam je Slovenija dala 30 točk manj, kot jih je dosegala na zadnjih tekmah. A to je dober nasprotnik, ki je zaigral odlično tudi, ko smo odrezali Dončića. Zdaj se moramo čustveno in fizično pobrati in se v četrtfinalu predstaviti z najboljšo različico ekipe. Večji del tekme so to danes že kazali," je po koncu dvoboja razlagal Scariolo.

Španci naleteli na prve favorite, Slovenci so se jim izognili

Španci so v četrtfinalu dobili najslabšega možnega nasprotnika. Pomerili se bodo z reprezentanco ZDA, ki se po porazih na pripravljalnih tekmah in uvodnem na olimpijskih igrah proti Franciji prebuja – ZDA in Španija sta se pomerili v dveh finalih na olimpijskih igrah 2008 in 2012, obakrat pa so se zmage veselili Američani. Če bi Slovenija izgubila, bi bila prav na mestu Španije, saj je žreb določil četrtfinalne pare. Slovenija se lahko Američanom zdaj ogne vse do boja za odličje. V najboljšem primeru se bodo Dončić in druščina s košarkarji iz lige NBA pomerili v finalu. Najprej jih v torkovem četrtfinalu ob 3. uri zjutraj po slovenskem času čaka Nemčija, ob pričakovani zmagi pa v polfinalu zmagovalec dvoboja med Francijo in Italijo.

Slovenska reprezentanca se je z zmago v četrtfinalu ognila ZDA. Nasproti bo stala reprezentanca Nemčije, medtem ko se bodo Španci pomerili prav proti Američanom. Foto: Anže Malovrh/STA

"Odigrali smo zelo težko tekmo proti Sloveniji. Vseh 40 minut smo dali od sebe vse in, kot je rekel trener, odločile so podrobnosti. Seveda smo zdaj žalostni, a že jutri se bomo začeli pripravljati za nadaljevanja turnirja," pa je po porazu povedal Victor Claver.