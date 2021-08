Slovenski poletni pravljici ni videti konca

Po svetovnih podprvakih Argentincih in gostiteljih Japonci so slovenski košarkarji na olimpijskih igrah z odlično ekipno predstavo, v kateri prvi zvezdnik Luka Dončić ni tako strelsko izstopal, a je vseeno znova pokazal izjemno širok repertoar, na kolena spravili še svetovne prvake Špance (95:87) ter si tako zagotovili lažjega četrtfinalnega tekmeca.

Španci so bili precej bližje kot Japonci in Argentinci. Predvsem po zaslugi netipične obrambe in agresivnosti na Dončiću. A Slovenija je dokazala, da ni le Luka Dončić. Ljubljančan se je sicer znašel na pragu trojnega dvojčka (12 točk, 14 skokov, 9 asistenc). Igral je za ekipo. Strelsko pa so ga nadomestili Vlatko Čančar (22 točk), Mike Tobey (16) in Klemen Prepelić (15). Vsi za nadaljevanje sanjskega niza slovenske reprezentance, ki v tem poletju še ne pozna poraza.

Z igro so pokazali spoštovanje

"Nismo pričakovali takšne španske igre. Tudi meni je bilo težko. Nismo igrali odlično. A smo s eprilagodili. Veseli smo zmage" je po tekmi dejal Dončić, ki je kljub obrambni obližem dobro bral igro ter skrbel za izjemno pretočnost.

Prav to je po tekmi priznal tudi španski selektor Scariolo. "Res je odličen igralec. Vedel je, kako se odzvati. Vseeno smo omejili število slovenskih točk, a je bilo to premalo," je dejal in dodal: "Ponosen sem na svoje igralce, ki so vodili od začetka do zadnjega dela. Privoščili so si nekaj napak. Lahko bi se obrnilo tudi drugače. Zdaj pa lahko čestitamo Sloveniji, ki je imela v zadnjih minutah več goriva."

Luko Dončića so nenehno podvajali, a je kljub vsemu tekmo končal pri 12 točkah, 14 skokih in 9 asistencah. Le ena asistenca mu je zmanjkala do trojnega dvojčka. Foto: Anže Malovrh/STA

"Španci so z obrambo pokazali neizmerno spoštovanje do nas in Dončića. To smo doživeli prvič. Bali so se tekme in pokazali nenavadno tekmo. Luka pa … Tudi ko so ga pokrili trije, nas je našel. Zaupa nam. Popeljal nas je do zmage. Zelo zrelo. Pa čeprav ni dosegal svojih točk," je bil zmage vesel Edo Murić.

Zanimivo iztočnico pa je našel slovenski selektor. "Če svetovnega prvaka prisiliš, da igra 40 minut consko obrambo, to veliko pove," je dejal.

Brez popuščanja

Španski načrt, kako vsaj strelsko zaustaviti slovensko številko 77, je res hitro padel na plodna tla. V obrambi je najbolj garaško delo opravil Victor Claver. Za nameček je z menjavami selektor Sergio Scariolo ohranjal tudi visok obrambni ritem. Ko pa si je Luka le utrl pot do več prostora, je bil deležen podvajanja. Za še večjo skrb pa je že v deseti minuti poskrbela že tretja osebna napaka na njegovem računu. Od tega si je dve "pridelal" v napadu.

Dončićeve minute prisilnega in previdnostnega počitka pa so pokazale raznolikost slovenskega tabora. Prav peterka brez prvega zvezdnika je namreč v 12. minuti po vezanih trojkah Jake Blažiča in Eda Murića poskrbela za prvo slovensko vodstvo (26:24). Španci, pri katerih je bil znova razigran motor ekipe Ricky Rubio, so po drugi strani v prvem polčasu vodili z največ šestimi točkami naskoka (19:13).

Klemen Prepelič je bil v zaključku tisti, ki je v španske vrste vnašal največ preglavic. Zadel je kar 9 od 10 prostih metov. Foto: Anže Malovrh/STA

Če se svetovni prvakom kljub vsem slovenskim težavam ni uspelo odlepiti v prvem polčasu, so to z delnim rezultatom 11:2 storili takoj ob odprtju tretje četrtine in po trojki Fernandeza povedli z rezultatom 55:43. Sekulićeva četa se je hitro odzvala ter se podala v lov, v katerem sta bila sila aktivna Vlatko Čančar in Žiga Dimec. Slednji je ob izteku tretje četrtine poskrbel tudi za izenačenje (68:68).

Kmalu po začetku zadnjega dela tekme je Mike Tobey po atraktivni podaji Luke Dončića Slovenijo popeljal celo v vodstvo (72:70) ter s tem nehote napovedal tekmo bežanja in lovljenja. Po treh trojkah so namreč Španci znova povedli (82:76), a bili kmalu ujeti. Na sceno je nato stopil Prepelić. Slovenija je imela tako 13 sekund pred koncem prednost treh točk. Podaljšek je nato poskušal izsiliti Rubio, skok po njegovem zgrešenem metu pa je ujel Murić.