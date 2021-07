Košarkarji proti svetovnim prvakom, na delu tudi Jorgić, Tokić, Kožul, Mišmaš Zrimšek, Janežič …

Deveti tekmovalni dan na olimpijskih igrah v Tokiu prinaša še tretjo tekmo slovenske košarkarske reprezentance, ki se bo za prvo mesto v skupini C pomerila s Španijo. Na atletskih stezah kvalifikacijska teka čakata Marušo Mišmaš Zrimšek in Luko Janežiča, v ekipni tekmi se bodo merili namiznoteniški igralci Darko Jorgić, Bojan Tokić in Deni Kožul, jadrali bosta Tina Mrak in Veronika Macarol.