Tina Trstenjak brani zlato iz Ria, v boj za kolajne tudi Eva Terčelj

V Tokiu bodo podelili novih 22 kompletov odličij. Med tistimi, ki se želijo uvrstiti v boj za žlahtne kose kovine, sta tudi branilka judoističnega olimpijskega naslova iz Ria de Janeira Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kilogramov in aktualna slalomska svetovna prvakinja v kajaku na divjih vodah Eva Terčelj.

Tina Trstenjak bo branila naslov olimpijske prvakinje iz Ria, v uvodnem dvoboju pa se bo merila s predstavnico Južne Koreje Heeju Han. Kot aktualna svetovna prvakinja veliko od nastopa pričakuje tudi Eva Terčelj, ki se je sicer zanesljivo prebila v polfinale najboljših 24 kajakašic, a je bila v kvalifikacijah precej zadržana.

Eva Terčelj je bila v kvalifikacijah še nekoliko zadržana, a se zanesljivo prebila v polfinale. Foto: Anže Malovrh/STA

Tokić in Jorgić želita nadaljevati odličen niz rezultatov

V boj se bosta ponovno podala oba namiznoteniška igralca. Bojana Tokića v tretjem krogu čaka četrti nosilec Hugo Calderano iz Brazilije, Darka Jorgića pa v večernem programu v osmini finala domačin Tomokazu Harimoto.

Nastopajo še Žakljeva, Trajković, Bau, Zelko in Ravnikar

Reprezentanco v gorskem kolesarstvu bo v torek osamljena zastopala izkušena Tanja Žakelj, ki si v Tokiu želi najboljšega dosežka v letošnji, zanjo ne preveč blesteči sezoni. Prvi nastop v kategoriji nad 80 kilogramov med taekwondoisti čaka Ivana Trajkovića, ki mu bo nasproti stal Anthony Mylann Obame iz Gabona. Kvalifikacije na 800 metrov prosto čakajo plavalca Martina Baua, med lokostrelci pa uvodna kroga v posamični konkurenci čaka Žigo Ravnikarja. S plovbami v razredu laser nadaljevanje tekmovanja čaka še jadralca Žana Luko Zelka.

Tanja Žakelj računa na najboljši rezultat sezone. Foto: Grega Stopar

Končne odločitve

Med judoisti bomo dobili najboljše pri ženskah do 63 kilogramov in pri moških v kategoriji do 81 kilogramov, v taekwondoju pa bodo podelili komplete medalj nad 67 kilogramov za ženske in nad 80 kilogramov za moške. Za medalje se bodo udarile kajakašice na divjih vodah. V plavalnem bazenu bodo na sporedu finalni obračuni na 200 metrov prosto za moške in 100 metrov prsno za ženske, v obeh konkurencah pa se bodo merile na 100 metrov hrbtno.

Olimpijske zmagovalce bomo dobili tudi v ženskem triatlonu, gorskem kolesarstvu in sinhronih skokih v vodo z desetmetrskega stolpa. Pri dviganju uteži bomo prvakinjo dobili v kategoriji nad 59 in 64 kilogramov pri ženskah, ki se bodo prav tako merile za ekipno zlato v sabljanju. Mešani pari se bodo za medalje borili v strelstvu z zračno puško na deset metrov, dobili pa bomo tudi najboljše ekipe v ženski gimnastiki. Prve komplete medalj bodo podelili tudi v ekipnih športih, in sicer v softballu.