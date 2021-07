Ravnikar izgubil v prvem krogu na izpadanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V predtekmovanju na dan odprtja iger minuli petek je 21-letni Ravnikar dosegel 41. mesto med 64 nastopajočimi lokostrelci.

Za tekmeca v prvem dvoboju na izpadanje je imel 12 let starejšega Italijana, sedmega tekmovalca svetovne lestvice. Ravnikar je takrat dejal, da je Nespoli zelo dober, a ga želi premagati.

Obračun slovenskega in italijanskega lokostrelca se je sicer začel z 20-minutno zamudo zaradi tehničnih težav v centru Yumenoshima. Nespolija to ni zmedlo, saj je zanesljivo dobil tri nize in hitro odločil vprašanje o zmagovalcu.

V prvem nizu je bil Ravnikar še najbližje, a je Italijan s 27:26 v doseženih krogih slavil in dobil prvi točki. Nato je bil v naslednjih dveh še bolj prepričljiv in slavil z 29:26 in 27:25.

"S streljanjem sem zelo zadovoljen, a s trenerjem sva kar malo jezna. Vse puščice so bile zelo blizu črte, a nobena enostavno ni prijela. Naredil sem devet zelo dobrih strelov, tega ne bi popravljal, a ni zletelo tako, kot bi moralo, in to je umetnost našega športa," je po nastopu ocenil 21-letni slovenski reprezentant.

Strelec kamniškega kluba je dodal: "Dve sedmici sem ustrelil malce desno zaradi vetra, sicer pa so bili pogoji v redu. Tudi treme nisem imel. Bil sem celo bolj sproščen od nasprotnika, žal pa je pri nas center zelo majhen in pride dan, ko ne gre v desetico. Jutri bi bilo pa lahko drugače. Pogovarjamo se o centimetru ali dveh na razdalji 70 metrov."

Ravnikar, ki se je na igre uvrstil kar malce nepričakovano, je priznal, da je z nastopom dobil novo motivacijo tudi za Pariz 2024: "Prepričan sem, da bomo tam z ekipo in se borili za kolajno. To bo moj cilj tudi na svetovnem prvenstvu septembra v ZDA."