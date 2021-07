Sedemnajstletnica šokirala branilko naslova

Sedemnajstletnica je bila s časom 1:04,95 minute za 0,27 sekunde hitrejša od Južnoafričanke Tatjane Schoenmaker ter za 0,59 sekunde hitrejša od Kingove.

Kingova je vodila večino prvih 50 metrov tekme, toda pri obratu je že zaostajala za Schoenmakerjevo. In medtem ko so bile vse oči uprte v dvoboj Kingove in Schoenmakerjeve, je Jacobyjeva trdno držala tretje mesto. V ospredje se je prebila šele na zadnjih 15 metrih in poskrbela za dramatičen in kaotičen zaključek tekme.