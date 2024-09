Žana Pintarič na prvem mestu po kvalifikacijah SP

Slovenska lokostrelka Žana Pintarič, ki je skupaj z Žigo Ravnikarjem zastopala Slovenijo na minulih olimpijskih igrah v Parizu, je kvalifikacije svetovnega prvenstva v poljskem lokostrelstvu v Kanadi končala na prvem mestu. Staš Modic in Aljaž Matija Brenk sta tretja, Urška Čavič in Ravnikar peta, Timotej Obreza Škerjanec sedmi, Ana Umer pa osma.

Lac la Biche v Kanadi tekmovanje gosti do 22. septembra.

V torkovih kvalifikacijah na krog 24 tarč na neznane razdalje ter sredinih na znane razdalje so se odlično znašli tudi slovenski lokostrelci. Seštevek obeh rezultatov je podlaga za razvrstitev v dvobojevalne diagrame, prvih 18 tekmovalcev napreduje v 1/8 eliminacij.

Slovenijo zastopajo Klemen Kelvišar (goli lok), Timotej Obreza Škrjanec (goli lok do 21 let), Urška Čavič in Ana Umer (ukrivljeni lok), Žana Pintarič (ukrivljeni lok do 21 let), Žiga Ravnikar (ukrivljeni lok), Tim Jevšnik, Staš Modic (sestavljeni lok), Aljaž Matija Brenk (sestavljeni lok do 21 let) in Toja Ellison (sestavljeni lok).

Moška ekipa (Klemen Kelvišar, Staš Modic, Žiga Ravnikar) se je uvrstila na peto mesto in se bo pomerila proti ekipi Francije.Tim Jevšnik in Klemen Kelvišar sta se uvrstila na 18. mesto in s tem končala posamična nastopa na SP.

Večina Slovencev je po kvalifikacijah uvrščena med prvih osem tekmovalcev na svetu, so sporočili iz Lokostrelske zveze Slovenije.