Slovenski reprezentanti so uspešno nastopili na svetovnem prvenstvu v poljskem lokostrelstvu v Kanadi. Lac la Biche je postal zlati kraj za moško ekipo v sestavi Klemen Kelvišar, Staš Modic in Žiga Ravnikar, ki je v finalu z 61:58 premagala Italijo, ter dvojico Toja Ellison - Staš Modic, ki je slavila proti mešani ekipi sestavljenega loka ZDA.

Urška Čavič in Žiga Ravnikar pa sta v ukrivljenem loku s 77:74 premagala mešano ekipo Nemčije in zasedla tretje mesto, so sporočili iz krovne slovenske zveze.