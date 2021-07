Takšen košarkar se rodi enkrat in rodil se je v Ljubljani

Medtem ko so mnogi svetovni mediji in analitiki v zadnjih treh letih iskali izstopajoče igralce iz košarkarske zgodovine ter vlekli vzporednice z Luko Dončićem, pa je slovenski pionir v ligi NBA in del reprezentančnega štaba na olimpijskih igrah v Tokiu Marko Milić po prepričljivi zmagi nad Argentino (118:100) in bravurozni predstavi prvega zvezdnika dejal, da se takšen košarkar doslej še ni rodil. Oziroma se je rodil enkrat – v Sloveniji.

V prvi vrsti dvorane Saitama, za slovensko klopjo, se je Marko Milić povsem vživel v navdušujočo predstavo reprezentance. Kot košarkar je zaigral na evropskem in svetovnem prvenstvu ter prebil led lige NBA, medtem ko pa so bile olimpijske igre zanj neizpolnjene sanje. Zdaj je "igral" na tribuni, kot član štaba, natančneje vodja odprave. Tudi ko je imela Slovenija na svojem računu komaj verjetnih 30 točk prednosti, je spodbujal peterko na igrišču ter včasih kakšno pripombo namenil tudi sodniku. A ko je za fotografijo na kratko snel zaščitno masko, se je pod njo skrival širok in zanj značilen nasmešek.

Marko Milić je v Tokiu del vodja košarkarske odprave Foto: MaPa

"Lepo je spremljati takšno skupino fantov, ki po eno strani deluje na prijateljski ravni, igralsko pa je neverjetno borbena. Vsi, ki smo v Tokiu del košarkarske zgodbe, smo močno privilegirani, Slovenija pa je lahko ponosna na takšno reprezentanco," je dejal Milić, ki je bil del reprezentančne zgodbe tako v obdobju velikih razočaranj kot na prvi prelomnici, na beograjskem EuroBasketu 2005 in leto pozneje na SP na Japonskem.

Desetletje in pol po Milićevi reprezentančni japonski avanturi se v slovenski izbrani vrsti vse vrti okrog enega košarkarja. Luka Dončić je bil tudi v ponedeljek v središču pozornosti. "Prvič nastopiti na olimpijskih igrah, se ob tem soočiti s svetovnim podprvakom, a postreči s takšno prevlado … Nekaj je izjemnega. Luka je res dominanten in karizmatičen. Za uspeh pa je pomembno, da mu sledijo in ga dopolnjujejo tudi vsi ostali. Nekateri v skoku, drugi v obrambi in tako naprej," je dejal Milko.

Simbol reprezentance

Ob tem se je strinjal, da LD 77 ni le izjemen igralec, ki bi, zanašajoč se na košarkarski inteligenco in intuicijo, svojo igro prenesel na reprezentančno raven in se dal na razpolago selektorju, temveč je svojo olimpijsko podobo začinil še s srčnostjo, pripadnostjo in požrtvovalnostjo. "Tri dni po koncu dolge in zahtevne sezone v ligi NBA je bil med nami. To pove vse," je prikimal Milić in dodal: "Po Gorani Dragiću je Luka vodja reprezentance. Lider. Simbol reprezentance!"

Za Argentino nerešljiva ugnaka. Kaj bodo pripravili Japonci in Španci? Foto: Reuters

Prvo dejanje slovenske olimpijske zgodbe, ki ga je Dončić začinil z 48 točkami, 11 skoki in 5 asistencami, predvsem pa neverjetnim "branjem" argentinske obrambe, pa je nov primer, kako je po skoraj vsakem prestavljenem mejniku igraje sposoben ponuditi nov presežek. "Menim, da se takšen košarkar ni še nikoli rodil," je dejal Marko Milić, ki bi se verjetno strinjal, da se je rodil 28. februarja 1999 v Ljubljani.

A čeprav posameznika s tako izrazitim vplivom na uspešnost ekipe in učinkovitost soigralcev Slovenija zanesljivo še ni imela, pa je tako Miliću kot tudi Dončiću in selektorju Aleksandru Sekuliću jasno, da bo za dobro podobo proti Japonski (četrtek ob 6.40) in Španiji (10.20) pomemben tudi prispevek ostalih. Tako kot na tekmi proti Argentiti, po kateri so zaradi hvalospevov na Dončićev račun v senci ostalo 22 točk Klemna Prepelića, dvojni dvojček, pod katerega se je podpisal Mike Tobey, pa učinkovite spremljevalne vloge Jake Blažiča, Zorana Dragića, Vlatka Čančarja …