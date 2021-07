Luka Dončić bi zaustavil Novaka Đokovića

Callie Caplan, novinarka Dallas Morning News, je po zmagi slovenske košarkarske reprezentance nad Argentino (118:100), h kateri je Luka Dončić prispeval 48 točk, 11 skokov in 5 asistenc, sedla v drugo vrsto dvorane za novinarsko konferenco. V Tokio je skupaj s fotografom pripotovala z nalogo poročanja o športnikih iz Teksasa, posebno pozornost pa namenja prvemu zvezdniku Dallas Mavericks. Ko ga je vprašala, če lahko ob robu olimpijskih iger komentira zadnje menjave v vodstvu njegovega delodajalca, ji je prijazno pojasnil, da o tem ne želi govoriti.

"Po olimpijskih igrah bom seveda z veseljem govoril o tem. Zdaj ne. Tukaj sem kot Slovenec. Moje misli so le pri reprezentanci in olimpijskih igrah," jo je vljudno zavrnil 22-letni Ljubljančan in na ta način znova potrdil izjemno osredotočenost in željo po nadaljevanju niza nepremagljivosti v slovenski reprezentanci. Ta zdaj šteje že 14 tekem. Devet na EuroBasketu 2017, štiri v kvalifikacijah za OI v Kaunasu in zdaj še prva olimpijska proti Argentini.

Foto: Guliver Image Strup za svetovne podprvake

Veliko osredotočenost pa je bilo mogoče čutiti že ob ogrevanju, stanju med predvajanjem slovenske himne in trenutkom, ko si je nekaj trenutkov pred sodniškim metom popravil hlačke, nagubal čelo in pogledal proti tekmecem. Kot bi jim že s pogledom želel sporočiti, da se jim ne piše prav nič dobrega. In se jim ni. Začel je z meti za tri točke, nato se je nekajkrat igraje spustil pod koš in obrambnim čuvajem, ki so se menjavali kot po tekočem traku, "prodajal" svoje trike. Vsakemu povsem unikatnega.

Ob tem se je že v zgodnji fazi tekme malce zaiskrilo med njim in delom argentinskih spremljevalcev v dvorani. Ker v njej ni bilo navijačev, se je slišal vsak medklic. Kot vse kaže, je še prvi argentinski Dončiću v nos, zato je po vsakem košu pogledal proti tribuni in z gesto pokazal, da se točke seštevajo. "Ni pomembno, kaj je bilo izrečeno. Jaz sem pač igral," dogodku ni želel pripisovati velike teže LD 77.

"Rekordi me ne zanimajo"

V ZDA se je naučil marsikaj. Nikakor pa ne trkanja po prsih in javnih monologov o tem, kako dober je. Če bi stavili, bi skorajda do zadnje besede zadeli prvi odziv. "Izjemen nasprotnik. Težka tekma. Pomembna zmaga," je dejal na svoji prvi novinarski konferenci v Tokiu. Kot da ne bi pol ure pred tem dosegel 48 točk, s čimer se je podpisal pod drugi najboljši individualni dosežek v zgodovini olimpijskih iger. Še več, priznal je tudi, da ni bil naklonjen ideji soigralcev in vrnitvi na parket v zadnjih minutah, kjer bi z dodatnimi sedmimi točkami ujel legendarnega Oscarja Schmidta, ki je leta 1988 na tekmi Brazilija-Španija dosegel 55 točk. "Rekordi me ne zanimajo. Zmaga je bila v žepu. Gremo po naslednjo," je dejal.

Foto: Guliver Image

A še pred lovom na naslednjo zmago proti Japonski se je znova ozrl na argentinski skalp, h kateremu so z izjemnim sledenjem in prilagajanjem veliko prispevali tudi soigralci. "V tej ekipi ima vsak od fantov svojo vlogo. Vsak od nas jo tudi zelo dobro opravlja. Poleg tega nas krasi odlično vzdušje. Tako na terenu kot zunaj njega. Verjamem, da se to tudi vidi," pravi nesporni vodja in brez kančka dvoma najbolj dominanten igralec v zgodovini slovenske košarke.

Številka 77, številka 1

"On je najboljši košarkar na svetu. Da, v mislih imam tudi vse iz lige NBA," je dejal argentinski selektor Sergio Hernandez. "Kaj naj rečem drugega kot to, da se strinjam. V tem trenutku pa je najbolj pomembno, kaj daje Sloveniji. Je vzor za vse nas," je pristavil slovenski selektor Aleksander Sekulić. Luka je le skomignil z rameni. Med vrsticami je sicer priznal, da se je tekme lotil nekoliko drugače kot v ligi NBA. Intuitivno se je prilagodil reprezentančni košarki in njene značilnosti obrnil sebi v prid. "Jaz pač igram košarko. Trudim se. Včasih gre dobro, včasih malce slabše. Želim zmagovati. Zaradi tega sem s soigralci prišel ja Japonsko," poudarja eden največjih zvezdnikov olimpijskih iger.

Foto: Guliverimage

Kar ne uspe tekmecem …

A kar ni uspelo Argentincem, uspeva vsak dan prenekaterim športnikom v olimpijski vasi – zaustaviti Dončića. "Če greš z njim na kosilo, hoja traja dve uri. Vsi ga ustavljajo in prosijo za fotografijo," se je pred dnevi "pritožil" kapetan Edo Murić. "Ne, ne … Pretirava. Ne gre za dve uri. Res pa je kar veliko fotografiranja. Lahko pa ga bi bilo še več," mu je odgovoril Luka in dodal, da ga ta zvezdniška vloga v olimpijski vasi ne moti oziroma jo povsem sprejema. Priznal pa je, da bi enega športnika za skupno fotografijo zaustavil tudi sam. "Da, fotografiral bi se z Novakom Đokovićem," je dejal in priznal, da je tudi njega prevzel olimpijski duh.

"Olimpijske igre so nekaj posebnega. Za celo Slovenijo. Vemo, kako težko pot smo prehodili do tukaj. Tukaj pa smo tudi s tekmovalnimi cilji, zato smo veseli takšnega začetka. Ta trenutek mi veliko pomeni," je prikimal in dejal, da še ne pogleduje proti reprezentanci ZDA, ki je dan pred tem klonila proti Franciji. Meni pa, da je to dokaz povsem odprtega lova na vrh Olimpa. "Vsi so prišli po zmago. Vsi želijo zlato. Le ena reprezentanca jo bo osvojila," poudarja Luka Dončić, ki bo na delu znova v četrtek.