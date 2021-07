Slovenci na krilih izjemnega Dončića nadigrali svetovne podprvake

Slovenska košarkarska reprezentanca je na svojem premiernem nastopu na olimpijskih igrah na krilih izjemnega Luke Dončića (48 točk, 11 skokov) in odlične igre s 118:100 ugnala svetovne podprvake Argentince. Ob 14. uri po slovenskem času bo na sporedu še druga tekma skupine C med Japonsko in Španijo. Četa Aleksandra Sekulića bo drugo tekmo na turnirju odigrala v četrtek ob 6.40 proti domačinom Japoncem.

Kakšen začetek slovenske košarkarske reprezentance! Varovanci Aleksandra Sekulića so na svoji prvi tekmi na olimpijskih igrah z odlično predstavo s 118:100 ugnali svetovne podprvake Argentince. Neverjetno, izjemno predstavo, za katero že zmanjkuje presežnikov, je prikazal Luka Dončić, ki je srečanje končal pri 48 točkah (12/15 za 2, 6/14 za 3, 6/7 prosti meti), 11 skokih, petih asistencah, treh blokadah in šestih izgubljenih žogah. Dončić je z 48 točkami dosegel največ točk v zadnjih 33 letih na olimpijskih igrah, hkrati pa se je izenačil na drugem mestu rekordnih dosežkov. Na prvem mestu je še vedno Brazilec Oscar Schmidt, ki je leta 1988 proti Španiji dosegel 55 točk.

Tremendo dominio del juego de parte de Doncic. 31 pts en un tiempo. Una bestia. — Manu Ginobili (@manuginobili) July 26, 2021

"Izjemna igra in prevlada Dončića. 31 točk v enem polčasu. Zver!" je na Twitterju zapisal nekdanji argentinski košarkar Manu Ginobili.

Dončić že v uvodu nakazal, da je vroč

Slovenski selektor Aleksander Sekulić s prvo peterko ni presenetil. Led so na olimpijskih igrah prebili Luka Dončić, Jaka Blažič, Zoran Dragič, Vlatko Čančar in Mike Tobey, zgodovinski prvi koš pa je za slovensko izbrano vrsto s trojko dosegel Dragić. Sledil je šov Dončića, ki je dosegel tri zaporedne mete za tri točke in je že na začetku dokazal, da bo danes vroč. Šov zvezdnika Dallasa se je nadaljeval tudi v drugem delu prve četrtine, slovenski košarkarji pa so bili ves čas v prednosti. V prvi četrtini so vodili največ z desetimi točkami naskoka (32:22), ob koncu prvih desetih minut pa je bil izid 32:24 za Slovenijo. Dončić je že v prvih desetih minutah (na parketu jih je prebil skoraj osem) dosegel 17 točk (2/3 za 2, 3/5 za 3, 4/4 prosti meti).

Tudi v drugi četrtini so bili slovenski košarkarji ves čas vsaj korak pred tekmeci. Dončić je nadaljeval s svojo izjemno predstavo, v prvih 20 minutah je dosegel neverjetnih 31 točk (7/8 za 2, 4/9 za 3, 5/5 prosti meti), k temu dosežku pa je dodal še osem skokov in dve asistenci. Slovenski košarkarji so ravno po trojki Ljubljančana dobre pol minute pred koncem prvega polčasa prvič na tekmi povedli z več kot 20 točkami naskoka (62:40), ob koncu prvega polčasa pa so varovanci Aleksandra Sekulića vodili z 62:42.

Mike Tobey je dosegel 11 točk in 14 skokov. Foto: Guliverimage

Poeziji slovenske izbrane vrste smo bili priča tudi v tretjem delu srečanja. Slovenski košarkarji so z delnim izidom 9:0 slabe štiri minute pred koncem tretje četrtine po trojki Vlatka Čančarja povedli s +30 (82:52), ob koncu 30 minut je bil izid 88:66.

Slovenci so srečanje praktično odločili že po treh četrtinah, v zadnji pa je #mojtim le še potrdil zmago. Že dobrih pet minut pred koncem so slovenski košarkarji presegli mejo 100 točk, potem ko je Luka Dončić s trojko in svojo 46. točko zadel za 102:79. S tem je postavil tudi rekord, saj do zdaj še nihče izmed slovenskih košarkarjev ni dosegel toliko točk v dresu slovenske izbrane vrste. Slovenci so na koncu slavili s 118:100.

Dončić je srečanje končal pri dvojnem dvojčku (48 točk, 11 skokov), enak dosežek je uspel Tobeyju (11 točk, 14 skokov). Prepelič je dosegel 22 točk (4/5 za 3), Čančar pa 12.

Argentina : Slovenija, foto: Fiba/Guliverimage:

Slovenija in Argentina v Tokiu sta odigrali prvo uradno medsebojno tekmo. Reprezentanci sta se namreč pomerili le na dveh pripravljalnih dvobojih, na katerih so zmagali Južnoameričani. Prvič avgusta leta 2000 v Buenos Airesu (97:89), in drugič leta 2006 v Singapurju tik pred začetkom svetovnega prvenstva na Japonskem, ko je bila Argentina boljša s 94:72.

V skupini A košarkarskega turnirja igrajo Iran, ZDA, Francija in Češka, v skupini B pa Avstralija, Nigerija, Nemčija in Italija. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci vsake skupine ter dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi. Po odigranem skupinskem delu, ki bo potekal med 25. julijem in 1. avgustom, bodo štiri četrtfinalne tekme na sporedu v torek, 3. avgusta. Pari četrtfinala bodo določeni z žrebom, ki bo izveden po vseh odigranih tekmah skupinskega dela. Polfinale sledi v četrtek, 5. avgusta, tekmi za tretje mesto in finale pa v soboto, 7. avgusta.

Olimpijski turnir, skupina C: 1. krog

Ponedeljek, 26. julij:

Argentina : Slovenija 100:118 (24:32, 18:30, 24:26, 32:30)

Scola 23, Campazzo 21; Dončić 48 (12/15 za 2, 6/14 za 3, 6/7 prosti meti; 11 skokov), Prepelič 22, Čančar 12, Tobey 11 (14 skokov), Dragić 7, Dimec 5 (7 skokov), Rupnik 4, Blažič (5 skokov), Murić in Nikolić po 3.



14.00 Japonska - Španija Četrtek, 29. julij:

2. krog

6.40 Slovenija - Japonska

14.00 Španija - Argentina Nedelja, 1. avgust:3. krog

6.40 Argentina - Japonska

10.20 Španija - Slovenija

