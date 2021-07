Dončićeva nova definicija olimpijske izjemnosti

Po fantastični predstavi Luke Dončića (48 točk, 11 skokov in 5 asistenc) in prepričljivi zmagi slovenske košarkarske reprezentanco nad Argentino (118:100) v zgodovinski prvi tekmi na olimpijskih igrah je selektor poražene ekipe dejal: "Analiza tekme se lahko imenuje Luka Dončić." Tako Argentinci kot Slovenci pa so ob tem prepričani, da jo bo LD 77 zagodel še komu.

Huda prometna nesreča je močno ohromila promet na cesti med osrčjem olimpijskega dogajanja v Tokiu in mogočno dvorano Saitama. Podobno nemoč kot vozniki avtomobilov, ki so obstali v zamašku, so verjetno čutili košarkarji Argentine, ko je navdahnjena Slovenija že ob odprtju tekme pokazala, da besede o tem, da se poletna zgodba o uspehu ni končala že z zgodovinsko uvrstitvijo na olimpijske igre, niso bile prazne. Predvsem v trenutku, ko je po sosednjem pasu pridrvel LD 77.

Predstava, pod kakršno se je v svojem krstnem olimpijske nastopu, za nameček proti aktualnim svetovnim prvakom in tradicionalnim kandidatom za olimpijsko odličje, podpisal Luka Dončić, spada med najboljše v zgodovini Fibinih reprezentančnih tekmovanj. Morda celo najboljšo. Ne le zaradi zavidanja vredne osebne statistike, temveč tudi ali pa kar predvsem vpliva na ekipo in rezultat. In tekmeca.

Foto: Guliverimage

Več kot je dosegel le legendarni Brazilec

Izjemni Ljubljančan, za katerega zdaj pač ni več možno zapisati neverjeti, saj je z njim na parketu verjetno vse, se je znova, kot tako radi poudarjajo njegovi nekdanji trenerji iz otroštva in oče Saša – igral. Pri rezultati 21:13 za Slovenijo v šesti minuti je imel na svojem računu že 15 točk. Ob koncu prvega polčasa je pri vodstvu Slovenije z 20 točkami (62:42) v njegovi statistiki pisalo 31 točk, 8 skokov in 2 asistenci. Tekmo je po 31 minutah zaključil z 48 točkami (drugi najboljši individualni dosežek na OI – več, 55 točk, je leta 1988 dosegel le legendarni Oscar Schmidt), 11 skoki, 5 asistencami in 3 blokadami. Na njem se je zvrstilo več obrambnih igralcev, a so vsi ostali praznih rok.

"Analiza tekme se lahko imenuje Luka Dončić. On je pač najboljši na svetu. Res, težko je analizirati tekmo, ko je nekdo tako zelo dominanten. Pripravljeni smo bili nanj. Računali smo tudi s tem, da bo dosegel nekaj točk. A je hitro uvidel, kakšna je naša strategija. Izkoristil jo je. Mi smo nato spreminjali igro, a se je prilagajal tudi on. Nič nismo mogli storiti. Vem, zveni kot izgovor. Toda izjemen je," je po tekmi novinarsko konferenco odprl argentinski selektor Sergio Hernandez in dodal: "V čast nam je igrati na tekmi s takšnim igralcem. Žal mi je, da sem to rekel. A tako pač je. On je najboljši igralec na svetu, vključujoč ligo NBA."

Foto: Guliverimage

Dončić: Nekaj velikega za Slovenijo

"Argentina je odlična ekipa. Ima izjemne posameznike. To smo vedeli. A smo se tudi dobro pripravili. ," je bil po tekmi, v svojem slogu, manj zgovoren pred mikrofoni kot na parketu prvi zvezdnik slovenske košarke. "Ne zanimajo me rekordi, ne zanimajo me točke. Tu sem zaradi pomoči ekipi. Tu sem zaradi zmag. Pridejo bolje in pridejo slabše tekme. Vemo pa, po kaj smo prišli. Čutim, da je vse, kar se dogaja, nekaj posebnega. Prvič smo na olimpijskih igrah. To je nekaj velikega za našo državo," je pojasnil Luka.

Vodili tudi s +30

Čeprav je Dončić sam dosegel kar polovico slovenskih točk v prvem polčas, pa velja izpostaviti, da so mu učinkovito sledili tudi soigralci ter ga zgledno dopolnjevali. Predvsem Američan Mike Tobey, ki je poosebljal slovensko premoč v skoku. Tudi Vlatko Čančar je pokazal nekaj trikov iz svoje zakladnice, medtem ko pa je zunanja linija potrpežljivo čakala na žoge. Tudi Zoran Dragić, ki se je v zgodovino zapisal s prvim olimpijskem košem za Slovenijo.

Foto: Guliverimage

Zgodovinski pa ni bil le prvi koš, temveč celotna tekma. Slovenski "moment" pa se še zdaleč ni razblinil po divjem prvem polčasu (62:42). Argentinski poskus preobrata je bil namreč v tretji četrtini kratkega daha. Zimzeleni Luis Scola je sicer pokazal, da kljub 41 letom še zdaleč ni za odpis. Tudi Facundo Campazzo in Gabriel Deck sta na trenutke izkoristila kakšno slovensko obrabno vrzel. A prave priložnosti za strnjeno obdobje argentinske moči ni bilo. Ne ob tako zavzeti in enotni Sloveniji. Dovolj pove, da je bil že v tretji četrtini na semaforju rezultat 82:52. Pa se je kljub temu iz zvočnikov prazne dvorane tudi v nadaljevanju še večkrat slišalo: "Luuukaaaa Dooončiiić!"

Ob na koncu povsem demoraliziranih Argentincih se je tekma končala z rezultatom 118:100. Ne, ni nam jo zagodel tiskarski škrat. Slovenija je namreč svojo olimpijsko zgodbo odprla s +18 proti podprvaku SP in bo tako v nadaljevanju turnirja, sprva na tekmah proti Japonski in Španiji, še pod večjim drobnogledom svetovne košarkarske javnosti.

Foto: FIBA

Kaunas preselili v Tokio

"Tekme smo se lotili s pristopom, ki nas je odlikoval v Kaunasu. Tam se je obneslo. Zdaj se je tudi tukaj. Začetek je bil odličen. Nevtralizirali smo njihovo obrambno linijo. V napadu pa … Luka Dončić. To je bila ena najboljših predstav v zgodovini olimpijskih iger," je po tekmi ugotavljal Jaka Blažič in pojasnil, da je po tekmi s soigralci selektorju predlagal, naj Dončića vrne v igro, da bi dosegel olimpijski rekord. "Na koncu tega ni želel Luka. On pač ni tukaj zaradi tega, da bi dosegal točke, temveč želi zmagovati. Zdaj mu gre dobro, saj je še brez poraza."

Preprost recept pa je razkril tudi Tobey. "Ko Luka igra na takšen način, vem, kaj moram delati. Skakal sem in pomagal v obrambi ter iskal priložnosti za koše iz druge priložnosti," se je smejalo Američanu, ki ni želel prav natančno pogledovati proti nadaljevanju olimpijskega turnirja, še najmanj o morebitni tekmi proti ZDA. "Tekma po tekmo. Dobro smo začeli. ZDA? Dolga leta so bili dominantni. Zdaj je svet napredoval. Bomo videli, kako in kaj. A, ponavljam, pojdimo korak za korakom," je pristavil Miha.