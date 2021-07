Zaradi Dončića na kosilo hodijo dve uri

Pred olimpijskim košarkarskim turnirjem bi pričakovali odmevno mednarodno novinarsko konferenco v osrednji dvorani medijskega središča, na kateri bi se Olimpijski komite Slovenije pohvalil z največji globalno zvezdo v svojih vrstah. A je Luka Dončića ostal "skrit" pred mediji. Po besedah novinarskega atašeja so takšno odločitev sprejeli pri Košarkarski zvezi Slovenije, nezmožnost skupnega dogovora pa, z vidika prepoznavnosti, lahko označimo za zapravljeno priložnost.

O izjemni priljubljenosti svojega prvega zvezdnika pa se lahko skorajda na vsakem koraku v olimpijski vasi znova in znova prepričujejo njegovi soigralci. "Kadar sem v njegovi družbi, se moram ustaviti na vsakih pet metrov. Športniki v olimpijski vasi ga stalno zaustavljajo in prosijo za skupne fotografije. 'Počakajte me,' se dere za nami, medtem ko pozira. Zaradi njega pot na kosilo traja dve uri," se je pošalil kapetan Edo Murić in dodal: "Res, čuti se, da spada med največje tri zvezde teh olimpijskih iger, a za razliko od ostalih se Luka ne skriva. Hvala bogu, da je takšen. In da je naš."

"Z najboljšim na svetu"

A če je sprehod v Dončičevi družbi za soigralce včasih lahko utrujajoč, pa vsi po vrsti izpostavljajo njegovo vlogo na igrišču. Ne le kot posameznik in na ravni prispevka h kolektivni igri. Je namreč šolski primer izjemnega košarkarja, ki dela boljše tudi soigralce. "Ko pritečem izza bloka, me žoga čaka. Tudi če berem igro in utekam, me bo našel. Enostavno, zaradi njega smo vsi boljši. Takšnega soigralca še nisem imel in ga po vsej verjetnosti tudi v nadaljevanju kariere ne bom imel," pojasnjuje Klemen Prepelić.

Edo Murić in Klemen Prepelić sta bila dan pred tekmo z Argentino dobro razpoložena. Foto: MaPa

Za nameček je Dončić z zmagovalno miselnostjo in samozavestjo okužil tudi preostalo enajsterico. Tudi do te mere, da celo kolajna še zdaleč ni prepovedana tema. "Seveda ni. Vsi namreč vemo, da imamo v svojih vrstah najboljšega igralca na svetu. Tudi ostali imamo neko stopnjo individualne kakovosti, tako da mu lahko pomagamo. Strokovno vodstvo odlično opravlja svoje delo. Selektor Sekulić nas pozna v dno duše. Zaradi tega kolajna res ni prepovedana tema, ne bo pa nam lahko," dodaja Prepelić.

Potrditi status med elito

Prvi tekmec bo že v ponedeljek (ob 6.40 po slovenskem času) Argentina. "Gre za izkušeno ekipo. Nosilci so skupaj že veliko let. Spominjam se je z zadnjega SP. Občudoval sem jih. Veselim pa se trenutka, ko se bomo lahko pomerili s finalistom svetovnega prvenstva. Za našo motiviranost se ne gre bati. Sebi in ostalim bomo poskušali dokazati, da Slovenija spada na vsa velika tekmovanja," se boja s tradicionalno močno južnoameriško reprezentanco veseli kapetan Murić.

Še za nekaj stopenj boljši vpogled v argentinski tabor pa ima Prepelić, saj se je s kar desetimi reprezentanti srečal v španski ligi. Dva sta bila celo njegova soigralca. "To je reprezentanca z izjemnim značajem ter zvrhano mero talenta. Predvsem na zunanjih položajih. Tu pa je seveda še Luis Scola. Motor je Facundo Campazzo. A tudi igralcev, kot so Gabriel Deck, Nicolas Brussino ali Nicolas Laprovittola, ne gre podcenjevati. Čeprav gre za spoštovanja vredno ekipo, se moramo osredotočati nase. To nas je krasilo tudi na EuroBasketu 2017," pravi "Prle".

Foto: Vid Ponikvar

Divjaki olimpijske reprezentance

Aktualni evropski prvaki pred tekmami z Argentino, Japonsko in Španijo optimizem črpajo tudi iz litovske izkušnje. Na kvalifikacijskem turnirju je namreč Slovenija ob dominantnih predstavah Dončića postregla z všečno in učinkovito košarko. Murić pa ob tem opozarja tudi na enotnost in prijateljstvo, ki krasita izbrano dvanajsterico. "Mi smo 'divjaki' slovenske olimpijske reprezentance," se je nasmehnil.

"Eno je biti soigralec. Nekaj druga in več pa ob tem še prijatelj. Če ne bi bili na olimpijskih igrah, pa bi bili skupaj na morju. Dobro vzdušje naredi 30 ali 40 odstotkov ekipe. Čuvamo drug drugega. Radi se imamo. To je čar te reprezentance," dodaja Murić, eden od obrabnih adutov in tisti, ki zna tekmeca presenetiti tudi s kakšnim metom z razdalje.