Priložnost za Adriana Gomboca, na delu Savšek in Terčeljeva ter Eugenija Bujak …

Adrian Gomboc se bo zgodaj zjutraj po slovenskem času v prvem krogu olimpijskega turnirja v judu pomeril z Zambijcem Stevenom Mungandujem. Če bo zmagal, bo imel danes priložnost v kategoriji do 66 kilogramov poseči tudi po kakšni medalji, finalni boji bodo namreč danes v večernem terminu po lokalnem času, se pravi v dopoldanskem terminu po našem času.

Tudi edina slovenska predstavnica na cestni dirki deklet Eugenija Bujak bo dirkala na tekmi, po kateri se bodo delila odličja. Poljakinjo s slovenskim potnim listom čaka 137-kilometrska cestna dirka, na kateri pa so izrazite favoritinje za odličja Nizozemke z Anno van der Breggen, Anemiek van Vleuten, Demi Vollering in Marianne Vos.

Začenjajo se boji kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Kanuist Benjamin Savšek in kajakašica Eva Terčelj si bosta v slalomu poskušala priboriti polfinale.

Na sporedu je drugi krog moškega turnirja v namiznem tenisu, prvi dvoboj pa čaka še drugega slovenskega predstavnika v tem športu, Darka Jorgića, ki se bo pomeril s Špancem Alvarom Roblesom.

Prvi dve regati čakata tudi našega jadralca v razredu laser Žana Luko Zelka.

Končne odločitve

Odličja bodo danes podelili v lokostrelstvu moškim in ženskim ekipam, pa v kolesarstvu na ženski cestni dirki, v sinhroniziranih ženskih skokih v vodo s trimetrske deske, v sabljanju žensk s floretom in moških z mečem, v judu ženskam v kategoriji do 52 kilogramov in moškim do 66 kilogramov, pa strelkam z zračno pištolo na deset metrov in strelcem z zračno puško na deset metrov, v rolkanju v disciplini "street", v plavanju moškim na 400 metrov mešano in 400 metrov prosto ter ženskam na 400 metrov mešano in štafetam 4 x 100 metrov prosto, pa v taekwondoju ženskam do 57 kg in moškim do 68 kg ter v dviganju uteži v moških kategorijah do 61 in 67 kilogramov.

25. julij, slovenski nastopi: 4.00, judo (moški do 66 kg), Adrian Gomboc 6.00, kajak-kanu (moški, kanu, slalom), Benjamin Savšek 6.00, cestno kolesarstvo (ženske, cestna dirka), Eugenia Bujak 6.47, kajak-kanu (ženske, kajak, slalom), Eva Terčelj 7.00, namizni tenis (moški, 2. krog), Darko Jorgić 7.30, jadranje (moški, laser, 1. regata), Žan Luka Zelko 8.45, jadranje (moški, laser, 2. regata), Žan Luka Zelko 12.09, judo (moški do 66 kg, finale), Adrian Gomboc?

