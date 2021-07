Savšek z drugim dosežkom v polfinale, uspešna tudi Terčeljeva

Savšek je bil z enim dotikom najhitrejši v prvi vožnji, ko so vsi njegovi najbližji konkurenti progo prevozili brez napak. V drugo je s štirimi kazenskimi sekundami dosegel 12. izid, njegov čas pa je v drugi vožnji izboljšal Slovak Matej Benuš, tako da se je Slovenec v polfinale uvrstil z drugim časom. V polfinale se je sicer uvrstilo 15 od 18 tekmovalcev.

"Danes praktično nisem mogel izpasti. Zato nisem prav nič taktiziral, šel sem na polno, dobil tiste občutke, ki sem se jih želel, tako da sem zadovoljen. Prva vožnja je bila seveda boljša, v drugi sem bil nekoliko preveč sproščen, a tega si ne jemljem k srcu, to je povsem nepomembno," je bil zadovoljen z današnjim dosežkom Savšek.

Kot sam pravi, je zdaj njegova naloga, da se spočije in se miselno povsem izklopi. "Potrebujem fokus na jutrišnjo preizkušnjo. Upam, da bom dobro spal. O tekmecih ne razmišljam, moj največji konkurent bo voda. Če s progo opravim hitro in čisto, bo vse v redu. Vem, da sem dobro pripravljen, ali tudi najboljše v karieri, bomo videli jutri, ko bom lahko več povedal," o domnevni formi kariere ni hotel veliko govoriti Ljubljančan.

Ponedeljkov polfinale se bo začel ob 7. uri.

Terčeljeva zanesljivo

Kajakašici Evi Terčelj se prva kvalifikacijska vožnja na olimpijski progi v Tokiu ni posrečila. Slovenka je imela na progi štiri dotike in je zasedla 15. mesto. Za najhitrejšo Nemko Ricardo Funk je zaostala za 14,03 sekunde, v drugi kvalifikacijski vožnji pa je za prvo Avstralko Jessico Fox zaostala za 10,65 sekunde. Za Avstralko sta se v drugi vožnji zvrstili Funkova (+3,10) in Novozelandka Luuka Jones (+3,26). Vse tri najhitrejše v drugi vožnji niso imele dotika.

Za končno razvrstitev kvalifikacij je štela najboljša vožnja. Najhitrejša je bila tako Avstralka Fox, Terčeljeva pa je dosegla 11. čas.

Eva Terčelj je v kvalifikacijah zasedla 11. mesto. Foto: Nina Jelenc

"Led je prebit. Videli smo, da proga ne dopušča napak, vsaka se kaznuje. Sama sem kar zadovoljna, nekatere stvari so mi uspele, kot sem si želela, druge ne. Videla sem, kaj moram popraviti, gremo korak za korakom. Čeprav so se moje tekmice izkazale, ni nič takega, kar bi me moralo skrbeti. Edino, kar me mora zanimati, je moja vožnja. O želenih uvrstitvah res ne bi hotela govoriti, o morebitnem veselju ali razočaranju bomo govorili po torkovi tekmi," je dejala Terčeljeva.

Torkov polfinale se bo začel ob 7. uri, finale bo ob 9.15.

Preberite še: