Benjamin Savšek, slovenski kanuist na divjih vodah, odšteva dneve do svojega olimpijskega nastopa v Tokiu. Za Savška so to že tretje igre in nobena skrivnost ni, da spada med glavne favorite za olimpijsko medaljo. Sam si želi, da bi imel na tekmi mirno in trezno glavo.

Benjamin Savšek je v športni karieri dosegel praktično vse. Bil je že svetovni in tudi večkratni evropski prvak, a v vitrini mu manjka tako želena olimpijska medalja, ki jo bo poskušal osvojiti na svojih tretjih olimpijskih igrah.

"Počutim se dobro, ampak je kar vroče. To je na treningu težava, ker se je treba ves čas hladiti." Foto: Osebni arhiv

Še največja težava je vročina

Beni je eden izmed tistih tekmovalcev, ki ima raje tehnično bolj zahtevne in divje proge. Olimpijsko progo so namreč od zadnjega treninga (2019) nekoliko spremenili, kar našemu kanuistu ustreza. Ob tem poudarja, da je proga fizično bolj zahtevna, a tudi bolj zanimiva. Na zadnjih treningih mu gre vse po načrtu.

"Počutim se dobro, ampak je kar vroče. To je na treningu težava, ker se je treba ves čas hladiti. Voda na sami progi je bolj topla. Ni tako kot pri nas Sava ali katerakoli druga slovenska reka," nam v smehu pove 34-letni slovenski kanuist, ki ga visoke temperature pred olimpijsko tekmo še najmanj skrbijo.

Veliko bo odvisno od tega, kako bo na dan tekme

Občutek na vodi ima dober in čoln mu po japonskih brzicah lepo drsi. Ker je divjevodaški šport zelo nepredvidljiv, se mu na treningu tu in tam prikrade še kakšna napaka. Ravno temu bi se rad izognil in temu se poskuša čim bolj posvetiti.

"Na tekmi si želim peljati brez kazenskih sekund. Vse bo odvisno od tega, kako bo na dan tekme, kakšna bo postavitev proge. Treba jo bo čim bolje analizirati," nam je zaupal Savšek, ki s tamkajšnjimi protokoli zaradi covida nima težav, saj dobro ve, zakaj je prišel na olimpijske igre.

Zaplet, ki se je k sreči dobro končal

"Tudi čas hitro teče. Še malo nas loči od začetka olimpijskih iger in tekma se hitro približuje. Malce me je presenetil zaplet, ko je bil eden od potnikov na našem letalu okužen. Sprva so rekli, da bodo morali vse potnike poslati v karanteno, ampak k sreči se je vse dobro končalo," pove Savšek, ki je zadovoljen z organizacijo in pravi, da je za tekmovalce dobro poskrbljeno.

Na OI v Riu se mu ni izšlo po željah. Tam je na koncu zasedel 6. mesto. Leta 2012 je bil v Londonu osmi. Foto: Guliverimage

Meni, da je dovolj dobro pripravljen za vrhunske vožnje

In kaj bo po njegovem mnenju odločalo na tekmi? "Mislim, da bo treba imeti trezno glavo. Zdi se mi, da sem dovolj dobro pripravljen, da lahko pokažem vrhunske vožnje. Poskušam se osredotočiti na svojo vožnjo in odpeljati tako, kot znam. Za zdaj gre vse po načrtih. Upam, da se bo izšlo," nam še pove v telefonskem pogovoru.

Benjamina Savška v nedeljo, 25. julija, čakajo kvalifikacije, dan za tem pa še polfinalna in finalna vožnja.