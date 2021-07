"Japonski šef OI" ni izključil odpovedi v zadnjem trenutku

Do odprtja olimpijskih iger so še manj kot trije dnevi.

Foto: Guliverimage

Manj kot trije dnevi so do odprtja olimpijskih iger, ki jih bo med 23. julijem in 8. avgustom gostil Tokio, skrbi pa je vse več. Od 1. julija, ko so v olimpijsko vas začele prihajati prve delegacije, so našteli 67 pozitivnih testov med akreditiranimi.

"Očitno je, da je ta sistem mehurčka počil oziroma je pokvarjen. Moja največja skrb je, da bo v olimpijski vasi prišlo do večjega števila okužb, nato pa do interakcije z lokalnim prebivalstvom," je v ponedeljek zaskrbljenost izrazil nekdanji direktor londonskega inštituta za zdravje Kenji Shibuya.

Vodilni pri Mednarodnem olimpijskem komiteju zanikajo možnost nove odpovedi olimpijskih iger, ki bi morale biti prvotno že lani. Predsednik MOK Thomas Bach pravi, "da odpoved nikoli ni bila možnost za nas" in da bodo "igre varne".

Je pa na torkovi novinarski konferenci nekoliko nemira vnesel vodja organizacijskega odbora Tokia Toshiro Muto. Na vprašanje, ali obstaja možnost, da globalni športni dogodek odpovejo tik pred zdajci, namreč ni odgovoril nikalno. Dejal je, da bodo pozorno spremljali število okužb in se po potrebi povezali z drugimi organizatorji. "Nadaljevali bomo razprave. Dogovorili smo se, da bomo glede na razmere, povezane s koronavirusom, sklicali petstranske pogovore. Število okužb lahko pade ali naraste. Kako ukrepati, se bomo odločili, ko bo prišlo do določene situacije."

Glavni predstavnik za odnose z javnostmi iger v Tokiu je ob tem zatrdil, da so stoodstotno osredotočeni le na to, da zagotovijo varne in uspešne igre.

Na Japonskem so od izbruha pandemije bolezni covid-19 zabeležili 844.014 okužb, umrlo je 15.060 ljudi. V torek so v več kot 13-milijonskem Tokiu potrdili 1.387 pozitivnih testov.

Otvoritvena slovesnost iger bo potekala v petek ob 20. uri po lokalnem času (13. uri po slovenskem) pred praznimi tribunami, bo pa na odprtju prisoten japonski cesar.