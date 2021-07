Se še spomnite, kako je pred štirimi leti po porazu jokal?

V Riu je doživel enega najtežjih porazov v karieri, Foto: Guliverimage/Getty Images Ljubezen do svoje domovine je pretehtalo, da se je Đoković odločil, da bo igral na olimpijskih igrah v Tokiu. V tenisu je namreč veliko vrhunskih igralcev, ki se je odpovedalo olimpijskemu nastopu. Med njimi sta tudi Rafael Nadal in Roger Federer.

"Občutek, ko zastopaš svojo državo, je nekaj nenadomestljivega. In tudi olimpijske igre so nekaj posebnega," je uvodoma povedal trenutno najboljši igralec sveta, ki na podlagi svojih izjemnih rezultatov v Tokio odhaja poln optimizma. Spomnimoz, pred štirimi leti v Riu je Đoković presenetljivo izgubil v prvem krogu in v solzah zapustil igrišče.

Đoković ne skriva, da napada olimpijsko zlato

"V Tokiu upam na najboljše, grem na zlato. Moj cilj je dobiti medaljo. Grem na zlato, to ni nobena skrivnost. Potem bom šele razmišljal o New Yorku," je bil za agencijo Mina odkrit srbski zvezdnik. Ta ima namreč vse možnosti, da letos osvoji zlati slam (vse štiri turnirje za grand slam in zlato olimpijsko medaljo op. p.). To do zdaj med moškimi ni uspelo še nikomur, v ženski konkurenci pa je leta 1988 uspelo legendarni Nemki Steffi Graf.

"Vse težje je predvideti. Vzdušje je povsem drugačno, ko igrate za svojo državo." Foto: Twitter - Voranc

Goran Ivanišević opozarja

Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića, je v svojih napovedih veliko bolj previden. Njegov varovanec bo na olimpijskih igrah prvi favorit za medaljo, a ravno to skrbi legendarnega Hrvata. "Zmagovalci olimpijskih iger niso vedno najboljši igralci. Včasih so tudi nepričakovani zmagovalci. Vse težje je predvideti. Vzdušje je povsem drugačno, ko igrate za svojo državo. Seveda, ljudje pričakujejo, da zmaga favorit, ampak ni vedno tako," je povedal Ivanišević, ki se je ob tem spomnil tudi na Rogerja Federeja.

"Federerju še vedno manjka olimpijsko zlato. Osvojil je že vse, kar se da osvojiti. Če mu to nekega dne uspe, gre lahko mirno v športni pokoj," je še povedal Splitčan, ki ima iz olimpijskih iger v Barceloni dve bronasti odličji.