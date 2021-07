Kauzer sporoča iz Tokia: Ni šale, treba se je držati pravil

Ko je videl progo, se je le nasmehnil

Za Petra Kauzerja so to že četrte olimpijske igre v njegovi karieri, in ko smo ga pred dnevi poklicali v Tokio, je bil v pogovoru zelo sproščen. Še več, razkril nam je, da ko je zagledal kajakaško progo, se mu je na obraz prikradel nasmeh. In zakaj?

"Progo so precej spremenili, ko smo nazadnje tukaj veslali. Meni osebno na bolje. Prej ni bila tako divja. Sicer lahko zelo hitro narediš kakšno napako, a vendarle ne bo pri tekmovalcu odločala samo surova moč. Zdi se mi, da mi proga zelo ustreza," je uvodoma povedal Hrastničan, ki je bil pred petimi leti v Riu srebrn, zlata medalja pa se mu je takrat izmuznila za 17 stotink.

Foto: OKS/Aleš Fevžer

Peter je zmeraj jasno napovedoval svoje cilje. A tokratni odgovor, ko smo ga vprašali, ali gre morda v Tokio nadomestit 17 stotink iz Ria, ki mu jih je zmanjkalo za zlato olimpijsko odličje, je bil malce drugačen. "Veste, po kaj grem jaz v Tokio? Tja grem z željo, da ko bom prišel v cilj, da ne bom imel veliko pripomb na svojo vožnjo. Povsem brez pripomb nisem nikoli (smeh, op. a.), ampak si resnično želim, da bom zadovoljen s tistim, kar bom prikazal. Na koncu bomo videli, kam me bo to pripeljalo."

Ne vidi smisla, da bi si po nepotrebnem nakopal težave

Kauzer se je s športniki v ponedeljek preselil v olimpijsko vas, potem ko so dva tedna pred tem preživeli v posebnem hotelu. Razdeljeni so bili v tri skupine in omejeni le na kajakaško progo ter hotel. Komaj so čakali, da pridejo v olimpijsko vas in zapustijo ta hotel. Pravila v Tokiu so sicer zelo jasna.

"Ni šale, treba se je držati pravil. Tudi ne zdi se mi smiselno, da bi karkoli izzival ali poskušal. Zakaj bi si nakopal dodatne težave po nepotrebnem," je povedal 37-letni slovenski kajakaš, za katerega bodo to že četrte olimpijske igre.

Izkušnje naredijo svoje Foto: Osebni arhiv

Prvič je tekmoval v Pekingu leta 2008. Takrat je čutil nekaj več evforije, a bil tudi presenečen, da na sami tekmi ni bilo prisotne nobene dodatne nervoze. Po vseh teh letih pa na vse gleda povsem drugače, drugačna pa je tudi njegova miselnost.

"Po eni strani mi je žal, da takrat nisem tako razmišljal, kot razmišljam danes. Izkušnje naredijo svoje, tudi veliko tekem imam za seboj. Danes grem na štart katerekoli tekme povsem umirjen. Brez nervoze ali želje po dokazovanju. Poskušam se osredotočiti nase in narediti vožnjo, za katero menim, da mora biti dobra."

Petra Kauzerja v Tokiu spremlja oče (levo), na desni pa je Janoš Peterlin, nekdanji Petrov sotekmovalec. Foto: Osebni arhiv

Žena in hčerka bosta počakali na Pariz

Te olimpijske igre bodo nekaj posebnega. Tokrat na tribunah ne bo gledalcev, prav tako pa bodo morali tekmovalci 48 ur po svojem nastopu zapustiti Japonsko. Kauzer zaradi posebne situacije v svetu ne bo mogel računati na podporo svoje hčerke in žene. Slednja ga je prišla spodbujat v Brazilijo.

"Počakati bosta morali na Pariz (smeh, op. a.). Ta je vendarle malo bližje, in upajmo, da takrat ne bo šlo nič narobe," je še povedal Kauzer, ki se nad hrano na Japonskem ne pritožuje, se pa trenutno vsi spoprijemajo z visokimi temperaturami, ki so v Tokiu.