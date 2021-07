Srečen razplet: po protestu slovenski trenerji v Tokiu zapustili karanteno

Olimpijske igre v Tokiu se še začele niso, pa so se zaradi novega koronavirusa že pojavili prvi zapleti, ki so se za slovenske trenerje v kajaku in kanuju na divjih vodah srečno končali. Danes že vsi opravljajo svoje delo.

Inaki Gomez, Jernej Abramič, Jože Vidmar in Borut Javornik so imeli izjemno veliko smolo. Na letalu, s katerim so prileteli v Tokio, je bilo pozitivnih nekaj tujih potnikov, ki so morali v karanteno.

Eden tistih, ki je moral po nepotrebnem v karanteno, je bil tudi Jože Vidmar. Trener Benjamina Savška. Foto: Bojan Puhek

Šele 11. julija so štirje trenerji slovenske kajakaške vrste dobili poziv organizatorja iger za karanteno, ker so bili prepoznani kot "bližnji kontakt" okužbe. Alonso Gomez Inaki, Jernej Abramič, Borut Javornik in Jože Vidmar so po protestu vodstva olimpijske reprezentance Slovenije že zapustili karanteno in danes že opravljali trenersko delo.

Vsi kajakaši in kanuisti na divjih vodah so trenutno nastanjeni v hotelu Urayasu ob kajak progi, ki je dobre pol ure oddaljena od japonske prestolnice. Tam trenirajo že od 6. julija in so omejeni le na hotel in tekmovalno progo.

Peter Kauzer bo v Tokiu lovil svojo drugo olimpijsko odličje. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Divjevodaši s tekmovanjem začnejo 25. julija

Prve tekme v kajaku in kanuju na divjih vodah se začnejo 25. julija, ko bodo s kvalifikacijami začeli kanuisti in kajakašice. Vsi slovenski tekmovalci sodijo v krog ožjih favoritov za medaljo. Spomnimo, Peter Kauzer je na OI v Riu osvojil srebrno medaljo.