Olimpijske igre naj bi odprl cesar Naruhito

Nedavno so za polne časopisne stolpce poskrbeli kar na japonskem dvoru samem, od koder so sporočili, da cesar deli skrb s številnimi "podložniki", da bo z igrami prišlo do hitrega širjenja novega koronavirusa. Predstavnik vlade je nato omilil izjavo, češ da gre le za mnenje urada na dvoru. In prav vlada je tista, ki odloča o koronskih ukrepih in političnem življenju na Japonskem, saj je cesar po ustavi, sprejeti po drugi svetovni vojni, le še uradni predstavnik države.

Stanje v Tokiu je resno, saj so danes tam odkrili 1149 novih primerov okužbe s koronavirusom. Po dveh mesecih je številka presegla dnevno odkritih 1000 okužb in to kljub dejstvu, da so v mestu ta teden že četrtič razglasili izredno stanje. Zaradi novega vala okužb pa se krepi tudi odpor proti igra, ki bi v najslabšem primeru lahko postale novo žarišče širitve različnih sevov virusa.

V javnomnenjskih raziskavah je večina vedno znova zagovarjala novo prestavitev iger ali pa celo odpoved. Japonska vlada, prireditelji in Mednarodni olimpijski komite pa vztrajajo pri izvedbi. Še več, predsednik Moka Thomas Bach zagotavlja, da se "Japonski ni treba bati za varnost".