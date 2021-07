Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v zadnji fazi priprav pred odhodom na zgodovinske olimpijske igre. Selektor Aleksander Sekulić je v tem tednu nekoliko navil obrate, kar zadeva dvig fizične pripravljenosti, hkrati pa je na treningu tudi priložnost za nekoliko bolj sproščene vaje, pri katerih še posebej uživa zvezdnik Luka Dončić. In z njim so sanje o medalji dovoljene, česar se v našem taboru zavedajo.

Po uspešno izvedenih kvalifikacijah in krajšem premoru je slovenska izbrana vrsta spet aktivna na visokih obratih. Delovna vnema pri košarkarjih je samoumevno na najvišji mogoči ravni. Vendarle so olimpijske igre velik imperativ in prvič v karieri bodo nastopili na največjem športnem dogodku.

Zadnji bazni tabor pred odhodom v Tokio je Bled, treninge opravljajo v bližnji Radovljici, selektor Aleksander Sekulić pa je zadovoljen, kako potekajo priprave: "Prednostna naloga tega cikla na Bledu je bila, da smo dvignili fizično pripravljenost na višjo raven. Pravzaprav smo imeli tu najtežji del priprav. V Tokiu se bomo na trening kampu povsem ukvarjali z nasprotniki, zato tam ne bo veliko časa za trening fizične pripravljenosti. Manjše poškodbe sicer so sicer prisotne, vendar nič konkretnega. Nekateri so imeli zaradi cepljenja manjše reakcije, a so zdaj prav vsi pripravljeni na Tokio."

Novost, da je v ekipi superzvezdnik

Da med košarkarji vlada prava kemija, je razvidno na vsakem treningu. In tudi tu je najbolj glasen Luka Dončić, ki zelo uživa skupaj z reprezentančnimi kolegi. Njegove igrivosti so se prav tako nalezli preostali, vse skupaj pa prinese dodatno sproščenost. Ta bo na olimpijskih igrah zelo pomembna, ko se bodo lovile tekme in bo moral tudi kdo drug prevzeti odgovornost na svoja pleča.

Na vprašanje, ali bodo v Tokiu kaj izdatneje ščitili košarkarskega velemojstra, je Sekulić odgovoril: "Za vse nas skupaj je novost, da imamo takšnega superzvezdnika v ekipi. Na igrah bo režim drugačen zaradi pandemije koronavirusa. Zadnjič smo se malce pošalili, da bo to morda prednost za nas, ker še nismo bili na igrah. Ne vemo, kako je, ko je normalno. Protokole imamo, navodila, kako mora vse potekati. Zagotovo bo strog režim. Predvsem moramo paziti na svoje zdravje. Da bi bilo kakšno dodatno varovanje za Luko, ne vem."

V mislih imajo medaljo

Ker bo Slovenija prvo tekmo na igrah odigrala šele 26. julija, so v našem taboru poskušali najti tekmeca za prijateljski obračun. Skoraj dogovorjeno je že bilo, da se bodo pomerili s Francozi, vendar je na koncu prevelika razdalja vplivala na odločitev, da tekme ne bodo odigrali. Razdalja med baznima taboroma naj bi bila kar okoli 600 kilometrov, zato se niso mogli uskladiti o lokaciji.

Selektor Aleksander Sekulić pripravlja ekipo za olimpijske igre. Foto: Grega Valančič/Sportida

Francozi kakor tudi Slovenci po napovedi strokovnjakov spadajo med kandidate za medaljo. O njej v slovenskem taboru razumljivo razmišljajo, a se zavedajo, da morajo stopicati korak za korakom.

"Na olimpijske igre moramo iti z visokimi ambicijami. To ne pomeni, da smo prepotentni. Spoštujemo vsako ekipo. Tudi preostale bodo nas in se nas bodo na neki način bale. Za nas bo to izziv. Ne želim, da se osredotočimo le na končni izid. Rad bi, da se osredotočimo na vsako tekmo posebej, najprej na Argentino," je še dejal Sekulić, ki se še ni poglobil v prvega tekmeca na olimpijskih igrah, medtem ko njegov strokovni štab že temeljito proučuje Južnoameričane kakor tudi Japonce, ki bodo drugi nasprotnik - zadnji nasprotnik bodo svetovni prvaki Španci.