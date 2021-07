Dončić s prav posebno izdajo superg v slogu reprezentančnega dresa

Košarkarski vrhunec letošnjega leta bodo olimpijske igre v Tokiu, kjer bo krstno nastopila tudi slovenska košarkarska reprezentanca. Soj luči bo razumljivo usmerjen v zvezdnika Luko Dončića, ki bo imel na Daljnem vzhodu posebno izdajo superg. Narejene so prav za reprezentančno obdobje in se ujemajo z dresom naše izbrane vrste, Luka pa ima hkrati tudi nov logotip. A slovenski košarkar ne bo osamljen primer. Tudi v ameriški reprezentanci bodo imeli nekateri košarkarji športna obuvala barvno usklajena z dresi.

Luka Doncic has a new logo on this upcoming Air Jordan 36 colorway 👀👀 pic.twitter.com/r12GdM6vXj — Nick DePaula (@NickDePaula) July 11, 2021

Jayson Tatum breaks out a USAB Air Jordan 36 🇺🇸 pic.twitter.com/7rsHXRhpxA — Nick DePaula (@NickDePaula) July 8, 2021