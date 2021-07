Mike Tobey iskreno spregovoril o značaju Luke Dončića

"Luka je izjemen tako na igrišču kot zunaj njega, je pravi vodja. Res uživam v igranju z njim. V ekipi je izjemno vzdušje, slovenska reprezentanca je kot družina, vsi so si izjemno blizu," je v intervjuju za Eurohoops o stanju v slovenski izbrani vrsti povedal Mike Tobey, ki skupaj s soigralci že nestrpno odšteva dneve do odhoda v Tokio.

Slovensko košarkarsko reprezentanco od zgodovinske prve tekme na olimpijskih igrah ločita le še slaba dva tedna. Krstni nastop na olimpijadi pa nestrpno pričakuje tudi slovenski naturalizirani reprezentant Mike Tobey, ki se je v intervjuju za košarkarski portal Eurohoops razgovoril o stanju v slovenski izbrani vrsti pred odhodom v deželo vzhajajočega sonca. 26-letni košarkar, ki je tik pred začetkom kvalifikacij za olimpijske igre prejel slovenski potni list, se je do zdaj izkazal za izjemno okrepitev v slovenski osrednji liniji.

Njegova družina v ZDA bo v času OI močno stiskala pesti za Slovenijo. Foto: Hendrik Osula/FIBA

"Po videoklicu sem se pogovarjal z družino v ZDA in mama mi je pokazala, da so že kupili slovensko zastavo. Med olimpijskimi igrami jo bodo obesili pred hišo. Naši sosedje v ZDA bodo zagotovo zmedeni, saj bodo slišali krike ob nenavadnih urah, ko bodo na sporedu tekme slovenske izbrane vrste, a vse skupaj je res super," je dejal Tobey.

"Želel sem pokazati hvaležnost do slovenskih navijačev"

Košarkarja, ki je igral tudi na Tenerifu, se je v slovenski izbrani vrsti oprijel vzdevek Miha, kar je košarkar Valencie zapisal tudi na Twitterju po tekmi z Litvo. "Na Twitterju do tiste tekme nisem bil leto dni. Želel sem pokazati hvaležnost do slovenskih navijačev. To je bil moj način, da se jim zahvalim za to, da so me sprejeli in mi dali priložnost," je dejal Tobey, ki se je odzval tudi na pozive navijačev Dallasa, da naj se zaradi dobrega sodelovanja z Luko Dončićem pridruži Mavericksom. "Prijatelji so mi povedali za vse, kar navijači pišejo na družbenih omrežjih, saj jih sam uporabljam le redko. Zabavno je videti vse skupaj. A vse, kar zadeva Luko, vzbudi ogromno pozornosti. Že če samo igraš in si z njim na igrišču, je dovolj, da si hitro opažen," je dejal 213 centimetrov visoki center, ki ni skoparil s pohvalami na račun Dončića.

"Luka je izjemen tako na igrišču kot zunaj njega, je pravi vodja." Foto: FIBA

"Mislim, da to najino sodelovanje samo priča o tem, kako izjemen košarkar je Luka. Je eden najboljših košarkarjev na svetu. Jaz sem le prišel v ekipo in z njim odigral pick'n'roll oziroma sem se prilagodil razmeram na igrišču. Vse zasluge za odlično sodelovanje pripisujem njemu. Tako kot se zabavam ob igri z njim, se nisem še nikoli v svoji karieri. Celotna ekipa je ekipa izjemnih fantov. Vsi so si zelo blizu in vsi so zelo odprti. Res se imamo dobro. Vsi so tekmovalni, a hkrati vsi uživamo," je o kemiji v moštvu dejal Tobey.

"Luka je izjemen tako na igrišču kot zunaj njega, je pravi vodja. Res uživam v igranju z njim. Vedno poskrbi tudi za glasbo na treningih," je o Dončiću še dejal Američan s slovenskim potnim listom, ki je komentiral tudi nedavne govorice, da ima zvezdnik Dallasa zahteven značaj. "Jaz bi rekel, da je ravno nasprotno. Po mojih izkušnjah je super in res uživam v igranju z njim," je še dejal Tobey.

Želijo si zmagovati "Borili se bomo in igrali svojo igro," pravi 'Miha'. Foto: Fotodiena / Sportida

Američan je v kvalifikacijah v povprečju dosegal 15 točk in 7,5 skoka na tekmo. V statističnih prvinah je po dosežkih zaostal le za Dončićem. "Pred nekaj leti si ne bi nikoli mislil, da bom zaigral na olimpijskih igrah. To sem si vedno želel, a nisem verjel, da je kaj takšnega sploh mogoče. Zdaj sem se povsem prepustil toku dogodkov, res uživam," je dejal Tobey, ki je tekme Slovenije spremljal že na evropskem prvenstvu leta 2017. "Takrat sem prvič videl, kako so videti ti turnirji in kako potekajo poletja v reprezentancah," je pojasnil Američan, ki se veseli poti na Japonsko.

Slovenija se bo v skupinskem delu olimpijskih iger pomerila s Španijo, Argentino in Japonsko. "Športniki si vedno želimo zmagati. Vemo, da igramo v zahtevni skupini, Španija in Argentina sta pred dvema letoma igrali v finalu svetovnega prvenstva. Igramo na olimpijskih igrah, tu ni slabega nasprotnika. Borili se bomo in igrali svojo igro. Imamo cilje, želimo biti čim bolj uspešni. Ničesar nočem napovedovati, a želimo si zmagovati," je bil jasen Tobey.

