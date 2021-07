Po krajšem premoru, ki so ga dobili slovenski košarkarji po uspešno opravljenih olimpijskih kvalifikacijah v Litvi, so reprezentančna kolesja spet na polnih obratih. Pred četo Aleksandra Sekulića so olimpijske igre, na katerih bo Slovenija igrala v skupini z Argentino, Japonsko in Španijo.

"Glave so ohlajenje. Delati moramo naprej. Videli smo, da se je naše dozdajšnje delo obneslo, in ne vidim razloga, zakaj ne bi tako delali še naprej. Na Japonsko ne gremo na izlet, ampak po čim bolj odmeven rezultat. Bomo videli, do kam bomo prišli. Imamo kar težko skupino, ampak najprej moramo biti osredotočeni na prvo tekmo proti Argentini, potem pa bomo gradili naprej," je uvodoma povedal kapetan Slovenije Edo Murić, ki med drugim stavi na dobro vzdušje: "Pokazali smo, da imamo veliko srce, da nismo egoisti. Če komu ne gre v napadu, bo toliko bolj garal v obrambi. To je tisto, kar dela ekipo. Vsi smo tu z enim ciljem in vlečemo v isto smer. Uživamo vsako sekundo skupaj in upam, da bomo lahko uživali tudi še v kakšnem uspehu več."

V Tokio s prepričanjem, da spadajo med najboljših 12 na svetu

Prav vsi slovenski košarkarji bodo v letošnjem poletju doživeli nekaj novega v karierah. Kot prva generacija so se namreč uvrstili na olimpijske igre. Dogodek v Tokiu se jim bo tako za vselej vtisnil v srce: "Zelo ponosni smo na to, da bomo kot prva slovenska generacija igrali na OI in da smo spisali novo poglavje v zgodovini slovenske košarke. Tja gremo s prepričanjem, da spadamo med 12 najboljših moštev na svetu in da je tam naše mesto."

"Veliko srce je tisto, kar nas krasi," poudarja Murić. Foto: Sportida

V naši izbrani vrsti se razumljivo vse vrti okoli Luke Dončića, ki je prvo ime ekipe, prav tako pa eden od osrednjih zvezdnikov olimpijskega košarkarskega turnirja v Tokiu.

"Kar pravi selektor ZDA, je res"

Ameriški selektor Gregg Popovich, legendarni trener San Antonio Spurs, je pel hvalnice na njegov račun že med igranjem v ligi NBA, prav tako zdaj, ko je del slovenske reprezentance, ki jo prav tako zelo ceni: "Luka je izjemen košarkar, eden najboljših na svetu. V užitek ga je gledati. Sposoben je, tekmovalen, ima košarkarsko inteligenco. Če ima ob sebi štiri košarkarje, ki so pripravljeni trdo delati, dobiš izvrstno ekipo. In to Slovenija ima. Dobro funkcionirajo na parketu. Vsi si želijo zmagati."

"Prebral sem, kar je povedal. Vse je res. Če ima ekipa takega vodjo, kot ga imamo z Luko mi, se mora podrediti in delati za skupni uspeh. Vemo, kdo je glavni in komu moramo pomagati," je o tem dejal Murić.

Tudi Edo Murić poudarja, da se vse vrti okoli Luke Dončića. Foto: Sportida

Proti zvezdniški reprezentanci ZDA je v karieri že igral leta 2014, ko je Slovenija izgubila s 76:119. Tudi na olimpijskih igrah si želi stati nasproti košarkarjem iz lige NBA, a šele na koncu: "Takrat sem prvič igral proti košarkarjem, ki so v ligi NBA. Bili so tri ali štiri ravni višje od nas, kar zadeva fizično pripravljenost. Videti je bilo, kot da so na steroidih. V Tokiu upamo na ta dvoboj, a v finalu."

Kot enega ključnih tvorcev uspeha je izpostavil tudi glavnega trenerja Sekulića: "Od Sekulića sem pričakoval dobro delo in po mojem mnenju je to tudi pokazal. Je velik profesionalec, ki ve veliko o košarki. Ima avtoriteto, obenem pa je naš prijatelj. Mislim, da bi ga morali bolj izpostavljati, ker je eden glavnih 'krivcev' za naš uspeh. Zelo smo veseli, da ga imamo."