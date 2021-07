Hrovat ostaja v Franciji, Čebašek v Belgijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se je na Bledu in v Radovljici znova zbrala slovenska košarkarska reprezentanca in začela priprave na olimpijski turnir. S Košarkarske zveze Slovenije pa so sporočili tudi, da je kar nekaj slovenskih košarkarjev pred novo sezono zamenjalo delodajalca.

Med tistimi, ki bodo v novi sezoni menjali klub, sta člana dvanajsterice, ki bo, če ne bo kakšnih zapletov, odpotovala v Tokio, Gregor Hrovat in Jakob Čebašek. Poleg njiju sta si nove delodajalce našla tudi Blaž Mesiček in Miha Lapornik.

Hrovat ostaja v Franciji

Na zbor moške članske reprezentance je odlično razpoložen prišel Gregor Hrovat. Primorec, ki se najbolje znajde na igralnih položajih dve in tri, je namreč na dan zbora rešil klubski status za prihajajočo sezono. Hrovat bo še naprej igral v Franciji, a bo dres Choleta zamenjal za barve kluba Elan Béarnais iz Pauja, ki domuje nekaj deset kilometrov stran od znamenitega romarskega središča Lourdes. Po odlični klubski sezoni v Franciji je branilec, ki bo 18. avgusta praznoval 27 let, blestel tudi na olimpijskih kvalifikacijah v Kaunasu. Selektor Aleksander Sekulić ga je na parket poslal na vseh štirih tekmah. Poleg nepopustljive igre v obrambi se je izkazal tudi v napadu, saj je v povprečju v dobrih 11 minutah dosegal 7,8 točke in zbral 2,3 skoka.

Čebašek se vrača v Belgijo

Jakob Čebašek bo v novi sezoni nastopal v Belgiji. Foto: Grega Valančič/Sportida Jakob Čebašek, ki se te dni s slovensko izbrano vrsto pripravlja na nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, ima nov klub. Tridesetletni košarkar zapušča romunski Dinamo Bukarešta in se vrača v Belgijo, kjer je v preteklosti že zaigral za Liege Basket in Kangoeroes Basket Mechelen. V novi sezoni bo igral za Leuven. Dva metra visoki košarkar je lansko sezono pri Dinamu iz Bukarešte na 13 tekmah dosegal povprečje 13,1 točke in sedem skokov. V dresu z državnim grbom je na olimpijskih kvalifikacijah v Kaunasu na parket stopil na treh tekmah, na igrišču v povprečju prebil osem minut ter dosegel 5,3 točke na tekmo.

Delodajalca menjala še Lapornik in Mesiček

Novega delodajalca sta si v preteklih dneh našla tudi Miha Lapornik in Blaž Mesiček. Lapornik, ki je bil del ekipe v pripravah na olimpijske kvalifikacije v Kaunasu, bo v prihodnji sezoni igral na Madžarskem za tamkajšnji Debreceni Egyetem. 194 cm visoki branilec je v pretekli sezoni igral za nizozemski Heroes Den Bosch, kjer je v povprečju dosegal 16,5 točke, 2,5 skoka in 3,2 podaje na tekmo. Občasni slovenski reprezentant Blaž Mesiček pa je obljubil zvestobo grškemu klubu Kolossos Rodou B.C. Mesiček je nazadnje igral v Splitu in bil pomemben člen ekipe.