Sanje so se uresničile: z Dončićem dovoljene nove, še večje

Ravno v času, ko Slovenija praznuje 30 let samostojne države, je našim košarkarjem uspel veliki met. Na krilih Luke Dončića so se uvrstili na olimpijske igre, na katerih bo nastopilo le dvanajst ekip. Zlati Slovenci z evropskega prvenstva bodo imeli tako lepo priložnost, da osvojijo medaljo, ki bi imela prav posebno veljavo.

Slovenski košarkarji so na veličasten način opravili olimpijske kvalifikacije v Kaunasu. Za konec so se poigrali še z gostitelji Litovci (96:85), ki v drugem polčasu niso našli odgovora na čvrsto slovensko obrambo, kaj šele na napad.

Vodja Luka Dončić je ob veliki pomoči soigralcev tako Slovenijo popeljal na zgodovinske olimpijske igre. Slovenski ljubitelji košarke so so bili navdušeno, ko so Dallas Mavericks izpadli v prvem krogu končnice, saj je to pomenilo, da so se zvezdniku svetovne košarke na široko odprla vrata v našo izbrano vrsto.

Letošnje poletno popotovanje bodo zdaj podaljšali in zaigrali v Tokiu, kjer bo na največjem športnem dogodku nastopilo vsega dvanajst reprezentanc. Jasno je tudi, v kateri skupini bodo igrali slovenski košarkarji. Nasproti jim bodo stali Argentinci, gostitelji Japonci in stari znanci Španci. Moški košarkarski turnir se bo v Tokiu začel 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger, in trajal do 7. avgusta. Četa Aleksandra Sekulića bo 26. julija ob 6.40 po slovenskem času igrala proti Argentini, 29. julija ob isti uri proti Japonski in 1. avgusta ob 10.20 še proti svetovnim prvakom Špancem. Španija in Argentina sta na zadnjem svetovnem prvenstvu igrali za zlato medaljo.

Žreb bo določil četrtfinalne pare: izogniti se ZDA, nato je vse odprto

Najboljši izbrani vrsti iz vsake od treh skupin bosta nemudoma dobili mesto v četrtfinalu, prav tako tudi najboljši tretji ekipi iz vseh treh skupin.

Nato bo sledil žreb, ki bo določil četrtfinalne pare. Za Slovenijo bi bilo dobrodošlo, da bi skupinski del končala povsem pri vrhu, saj bi se nato kot nosilka žreba v četrrfinalu ognila reprezentanci ZDA, ki bo najverjetneje stoodstotno uspešna po prvem delu.

In takrat bi bila lahko pot do medalje, ki je z zdajšnjo reprezentanco nedvomno dosegljiva, manj zapletena. Vendarle je Dončić superzvezdnik, ki je dal naši izbrani vrsti dodatno širino, ob sebi pa ima odlične košarkarje, ki znajo igrati tako v napadu kot tudi obrambi.

Četrtfinalni obračuni bodo 3. avgusta, finale oziroma tekma za bron pa 7. avgusta.