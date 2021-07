Po sanjskem uspehu Slovenije se je nemudoma odzval Dončićev šef

Čestitke slovenskim košarkarjem za uvrstitev na olimpijske igre!🇸🇮🇸🇮🇸🇮



📸 @FIBA pic.twitter.com/Uh14Jm4h7y — Helios Suns Domžale (@HeliosSuns) July 4, 2021

Sijajna košarkarska predstava v Litvi in vozovnica za OI v Tokiu. Absolutne čestitke prav vsem, neverjetno 🏆 @kzs_si #Congrats pic.twitter.com/7fpzDxCB6T — Borut Pahor (@BorutPahor) July 4, 2021

BRAVO! 🇸🇮 beat 🇱🇹 in the Final of the Kaunas #FIBAOQT and qualified for the Olympic Games! pic.twitter.com/YBH1hHhrdF — ABA Liga (@ABA_League) July 4, 2021

Bravo #mojtim, vedeli smo da lahko pridemo na OI. Bravo fantje, Bravo strokovni štab, še posebej pa čestitke našemu trenerju Dacotu. https://t.co/vDaJzgGOOW — KK Krka Novo mesto (@bckrka) July 4, 2021

Olimpijske igre ✅



Naše Zmaje bomo spremljali tudi na največjem športnem dogodku leta!



BRAVO, #mojtim! 🇸🇮#ZmajevoSrce



🔗: https://t.co/QUoFi09nvJ pic.twitter.com/7RJeaWzg2x — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) July 4, 2021

Iskrene čestitke @kzs_si za uvrstitev na olimpijske igre! 👏🇸🇮🔥 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) July 4, 2021

Congrats to @kzs_si on qualifying to Olympic Games for the first time!! History in the making.

Čestitke @kzs_si za prvo uvrstitev na OI. #Olympics #LetsGo — Beno Udrih (@BenoUdrih1) July 4, 2021

Luka Doncic and Slovenia have qualified to compete in the Olympics for the first time in the nation's history 👏 pic.twitter.com/5ZxJZ6xD7t — ESPN (@espn) July 4, 2021