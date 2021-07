Slovenci na krilih Dončića do zgodovinske uvrstitve na olimpijske igre!

Slovenska košarkarska reprezentanca je danes v Kaunasu spisala zgodovino! V finalu kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah je z izjemno predstavo in na krilih Luke Dončića (31 točk, 11 skokov, 13 asistenc) s 96:85 odpravila Litvo in si prvič v zgodovini priborila nastop na največjem športnem dogodku na svetu. Dončić je prejel tudi priznanje za najkoristnejšega igralca kvalifikacijskega turnirja.

Kakšen dan za slovenski šport! Slovenska košarkarska reprezentanca je v finalu olimpijskega kvalifikacijskega turnirja po izjemni predstavi s 96:85 pred 11.561 gledalci, med katerimi je bilo tudi približno 500 slovenskih navijačev, ugnala Litvo in si prvič v zgodovini priborila nastop na olimpijskih igrah. Slovenci bodo v Tokiu nastopali v skupini C skupaj s Španijo, Argentino in Japonsko. Prva tekma jo čaka 26. julija proti Argentini, 29. julija se bo pomerila z domačini, 1. avgusta pa z aktualnimi svetovnimi prvaki. Četrtfinala, kamor se bosta uvrstili prvi dve ekipi ter dve tretjeuvrščeni ekipi iz treh skupin, bodo 3. avgusta, finale oziroma tekma za bron pa 7. avgusta.

Slovenski košarkarji so nastopili tudi na krilih navijačev. Foto: FIBA

Slovenski košarkarji so tako v tretjem poskusu uspešno napadli naskok na olimpijske igre. Slovenska reprezentanca je za las zgrešila uvrstitev leta 1992 v Barcelono, precej več pa ji je zmanjkalo leta 2004 v Atenah. Na tekmi, vredni olimpijskih iger, je z izjemno moštveno predstavo zasenčila zvezdniško Litvo, ki je tako prvič po letu 1992 in treh olimpijskih odličjih ostala brez nastopa na olimpijskih igrah.

Luka Doncic and Slovenia have qualified to compete in the Olympics for the first time in the nation's history 👏 pic.twitter.com/5ZxJZ6xD7t — ESPN (@espn) July 4, 2021

Izjemen boj in izenačen prvi polčas

Slovenska izbrana vrsta je odločilno tekmo na kvalifikacijskem turnirju začela v postavi Luka Dončić, Zoran Dragić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar in Mike Tobey. Reprezentanci sta od prve sekunde bili hud boj, ekipi pa sta se v prvi polovici prve četrtine ves čas izmenjavali v vodstvu. Slovenci so pri vodstvu s 16:15 napravili delni izid 12:3 in prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (28:18). Po minuti odmora so Litovci hitro odgovorili, do konca prve četrtine pa so ujeli priključek. Varovanci Aleksandra Sekulića so prvo četrtino dobili z 28:24.

Tudi druga četrtina je ponudila podobno sliko kot prva. Ekipi sta bili izjemen fizičen boj, obe moštvi pa sta v prvem delu pokazali dobro strelsko predstavo. Izid prvega polčasa 52:52 je s trojko dve sekundi pred koncem prvega polčasa postavil Marius Grigonis. V drugi četrtini je slovenski voz vlekel Dončić, ki je naravnost blestel in prvi polčas končal pri 21 točkah, šestih skokih in petih asistencah. Slovenci so v prvem polčasu izgubili le eno žogo.

Can we caption this "Luka and-1️⃣, Luka and-2️⃣, and Luka and-3️⃣"? 🤔💬 #FIBAOQT@luka7doncic not messing around in the #FIBAOQT Final.



📊 at HT: 21 PTS 6 REB 5 AST | 26 EFF pic.twitter.com/Qg1npQQxRL — FIBA (@FIBA) July 4, 2021

Slovenski drugi polčas

Slovenska četa je izjemno odprla tretjo četrtino. Po dveh trojkah Vlatka Čančarja in ene Mika Tobeyja je z delnim izidom 9:0 pobegnila Litovcem, ki so polovico tretje četrtine neuspešno iskali priključek do Slovencev. Nekoliko je Slovencem nato štrene pri vodstvu z 71:60 zmešala tretja osebna napaka Tobeyja, zato je ta moral na klop. Litovci so vrzel pod slovenskim košem znali izkoristiti in se približali na 69:71, a so slovenski bojevniki znova odgovorili in z novim delnim izidom 9:0 so tretjo četrtino dobili z 80:69. Tudi v zadnjem delu so bili Slovenci ves čas vsaj korak pred tekmecem, na koncu pa so se veselili zaslužene zmage s 95:85.

Triple-double alert! ⚠️



Game's not even done yet and @luka7doncic's stat-line for @kzs_si 🇸🇮 looks insane:



📊 31 PTS 10 REB 12 AST | 41 EFF pic.twitter.com/lN6mwWpVkH — FIBA (@FIBA) July 4, 2021

Dončić je tekmo končal pri 31 točkah (12/18 za dve, 1/5 za tri, 4/5 prosti meti), 11 skokih in 13 asistencah. Čančar je pristavil 18 točk, Blažič dve manj.

Litva : Slovenija, foto: Hendrik Osula/Fiba:

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Danes oziroma v ponedeljek zjutraj bo znanih vseh dvanajst udeležencev olimpijskega košarkarskega turnirja. Slovenija bo v Tokiu igrala v skupini s Španijo, Argentino in Japonsko. Franciji, ZDA, Nigeriji, Iranu in Avstraliji pa se bodo pridružili zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev v Splitu, Beogradu in Kanadi.

Slovenija z Luko Dončićem na čelu se je sprehodila do finala. V uvodnem krogu je premagala Angolo s 50 točkami razlike, nato Poljsko s 35 in v polfinalu Venezuelo z 98:70. Litva je bila za uvod boljša od Venezuele s 76:65, nato je ugnala Južno Korejo s plus 29 in v polfinalu Poljsko z 88:69.

Kvalifikacije za OI, Kaunas, finale: Nedelja, 4. julij 2021:

Litva : Slovenija 85:96 (24:28, 28:24, 17:28, 16:16)

Butkevičius, Kalnietis in Valančiunas po 14; Dončić 31 (11 skokov, 14 asistenc), Čančar 18 (5 skokov), Blažič 16, Tobey 13, Dragić 9, Prepelič 7

Preberite še: