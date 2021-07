Slovenija na krilih Tobeyja in Dončića v veliki finale

Slovenski košarkarji so z odliko opravili skupinski del olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu, kjer so najprej visoko premagali Angolo, nato pa še Poljsko. Danes so jim nasproti stali žilavi Venezuelci, ki so se v prvem polčasu odlično upirali slovenskim košarkarjem. V drugih 20 minutah pa so Slovenci pokazali, zakaj so eni izmed favoritov turnirja in ušli na varno razliko, ki so jo do konca srečanja le še povečevali. Na koncu je semafor kazal 98:70, blestela pa sta Mike Tobey in Luka Dončić, ki sta dosegla več kot polovico vseh točk za Slovenijo.

Slovenska košarkarska reprezentanca se je uvrstila v finale olimpijskih kvalifikacij v Kaunasu. Slovenci so, po nekoliko izenačenem prvem polčasu v nadaljevanju srečanja pokazali, da so trenutno kvalitetnejše moštvo od Venezuele in slavili z visoko razliko. V jutrišnjem finalu, ki bo na sporedu ob 18.30 se bodo najverjetneje pomerili z drugim favoritom turnirja, domačo Litvo, a tudi Poljaki imajo zagotovo svojo računico na tem srečanju.

Mike Tobey in Luka Dončić sta dosegla več kot polovico slovenskih točk. Foto: Hendrik Osula/FIBA Nekajkrat plus deset, a Venezuela se je vedno vrnila

V prvih dveh četrtinah smo spremljali zelo izenačeno srečanje. Kljub temu, da so slovenski košarkarji nekajkrat povedli z dvomestno razliko, so se Venezuelci vedno vrnili in ob polčasu zaostajali le za sedem točk. Slovenskim košarkarjem nikakor ni stekel met za tri točke, ki jih je krasil na prvih dveh srečanjih turnirja, poleg tega pa so reprezentanti Venezuele s svojo agresivno obrambo ves čas vršili pritisk na igralce in ves čas igrali na meji prekrška, kar se jim je tudi izplačalo. ZA potezo prvega dela igre sta poskrbela Luka Dončić in Mike Tobey – prvi z asistenco, drugi pa z izjemnim zabijanjem (»alley-oop«).

V drugi del odločneje, skrbi poškodba Čančarja

Vlatko Čančar je odšepal z igrišča. Foto: Hendrik Osula/FIBA Slovenci so po prihodu iz garderobe prestavili v višjo prestavo in prednost hitro dvignili nad deset točk. Enkrat v tretjem delu igre so prišli tudi na plus 20, a Venezuelci se še vedno niso predajali. Sredi tretje četrtine pa manjši šok, saj si je pri borbi za žogo gleženj poškodoval Vlatko Čančar in se nato ni več vračal na parket Žalgiris arene.

V zadnji četrtini so Slovenci razliko ponovno dvignili na več kot 20 in jo zadržali vse do konca. Mike Tobey se je na koncu zaustavil pri 27 točkah in 12 skokih, sledil pa mu je Luka Dončić. 23 točk, 9 skokov in 13 asistenc je bil končni izkupiček čudežnega dečka slovenske košarke, ki se je dve minuti pred koncem srečanja dokončno usedel na klop, selektor Aleksander Sekulić pa je takrat priložnost ponudil tudi Jakobu Čebašku, tako da smo na delu videli vseh dvanajst igralcev. Pri Venezueli sta se strelsko najbolj izkazala Pedro Chourio in Michael Carrera, ki sta dosegla 16 točk.

Slovenija : Venezuela 98:70 (71:55, 48:41, 26:21) Slovenija: Tobey 27 (12 sk.), Dončić 23 (9 sk., 13 as.), Dragić 12, Murić 7, Blažič, Čančar in Rupnik 6, Hrovat 5, Čebašek in Nikolić 3, Dimec, Prepelič.

Fotogalerija s tekme (Hendrik Osula/Fiba):

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Slovenska reprezentanca med 29. junijem in četrtim julijem igra na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victorija). V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno je v sosednji skupini, v kateri nastopajo Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas, olimpijske kvalifikacije, polfinale: Slovenija : Venezuela 98:70 (71:55, 48:41, 26:21)

Tobey 27, Dončić 12, Dragić 12...; Carrera in Chourio 16. 18.30 Litva - Poljska Nedelja, 4. julij 2021, finale:

18.30 Slovenija - Litva/Poljska

Preberite še: