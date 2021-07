Dončić odgovoril na vroče vprašanje: Olimpijska medalja ali šampionski prstan?

Slovenski košarkarji so na treh tekmah na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu z odliko opravili svoje delo. Na koncu jim je le en koš zmanjkal do tega, da bi še na tretji tekmi dosegli mejo stotih točk, kljub temu da je bila na tretji tekmi Slovenija najmanj strelsko razpoložena od vseh obračunov v Kaunasu. V prvem polčasu so se Venezuelci dobro upirali favoriziranim slovenskim košarkarjem, ki so ob polčasu vodili "le" z 48:41. V drugem polčasu so Slovenci stopili na plin, prednost pa je rasla iz minute v minuto. Na koncu je slovenska četa slavila z 98:70, kar je bila tudi najvišja prednost Slovencev na tekmi.

Aleksander Sekulić lahko v nedeljo postane prvi selektor, ki bo Slovenijo popeljal do uvrstitve na olimpijske igre. Foto: Hendrik Osula/FIBA

"Venezuela je odigrala odlično tekmo, zelo sem užival v tej predstavi. Sploh v njihovi obrambi, saj so nas z njo malenkost presenetili, a smo se hitro prilagoditi. Na koncu se je poznalo, da imamo daljšo klop in tekmo smo znali prevesiti v našo korist. Nasprotnik je pokazal veliko željo tako kot mi. V prvem polčasu smo imeli nekaj težav z napadalnim skokom in tranzicijsko obrambo, a smo to v drugem polčasu dobro popravili. Rad bi pohvalil naš ekipni duh, da nam je koncu uspelo streti trdo in žilavo Venezuelo," je po tekmi dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Motivacija na vrhuncu

Vlatko Čančar se je poškodoval v tretji četrtini. Foto: Hendrik Osula/FIBA Slovenska četa je zdaj le še zmago oddaljena od končnega uspeha in prve uvrstitve na olimpijske igre. Slovenci so do zdaj dvakrat nastopili v kvalifikacijah za olimpijado, a so bili obakrat prekratki. "Motivacije nam ne primanjkuje, vsi imamo veliko željo in priložnost, da se uvrstimo na te olimpijske igre. Moramo biti osredotočeni na našo igro in vse detajle, kar se tiče obrambe in napade," je dejal Sekulić, ki zdaj skupaj s celotno ekipo čaka na nasprotnika v finalu.

Nekoliko sivih las Sekuliću povzroča le poškodba Vlatka Čančarja, ki jo je staknil v tretji četrtini. "Ne vem, kako huda je njegova poškodba, a verjamem, da bo naša zdravniška služba naredila vse, da ga pripravi na nedeljsko tekmo," je prepričan slovenski selektor.

Dončić: Uvrstitev na olimpijske igre bi bila izpolnitev mojih sanj

V slovenski izbrani vrsti je danes blestel dvojec Luka Dončić – Mike Tobey. Američan v slovenskem dresu je bil s 27 točkami in 12 skoki prvo ime slovenske ekipe, Dončić pa je dosegel 23 točk, 13 asistenc, do trojnega dvojčka pa mu je na koncu zmanjkal le skok. "Z Mikom je super sodelovati, gledal sem ga že, ko je igral za Valencio skupaj s Klemnom Prepeličem. Odličen je v igri pick'n'roll, hkrati pa je super tudi v obrambi. Zelo sem vesel, da je del naše ekipe," je o ameriškem kolegu po tekmi dejal Dončić, ki se zaveda, kako blizu je zdaj že nastop v Tokiu.

"Dosegli smo novo pomembno zmago in izpolnili osnovni cilj, ki je bil uvrstitev v finale. Zavedamo se, da nas odločilna tekma čaka v nedeljo in prepričan sem, da bomo dali vse od sebe in skušali Slovenijo popeljati v Tokio," pa je po tekmi dejal Tobey, z mnenjem katerega se je strinjal tudi Dončić, ki s Slovenijo na uradnih tekmah sploh še ne pozna poraza.

Mike Tobey je prikazal izvrstno predstavo. Foto: Hendrik Osula/FIBA

"Uvrstitev na olimpijske igre bi bila izpolnitev mojih sanj. Ne le zame, ampak za celotno reprezentanco in državo. Upam, da nam bo uspelo tudi za naše navijače, ki so res odlični. Če primerjam zlato medaljo na olimpijskih igrah in šampionski prstan v ligi NBA bi izbral zlato odličje, saj je igranje za reprezentanco vedno nekaj posebnega in mi je v veliko čast. Ne bi se pa branil obojega (smeh, op. p.)," se je tako kot vedno v sproščenem duhu nekoliko pošalil Ljubljančan, ki se že veseli nedeljske tekme.

"Upam, da bomo tudi na zadnji tekmi odigrali tako kot do zdaj, a finale je posebna tekma, ki se igra do zadnje minute. Vsi moramo biti pripravljeni na boj in odigrati dobro tekmo vse do konca. Ne razmišljam o svoji individualni predstavi, važna je le zmaga naše reprezentance," je še dejal Dončić, ki bo tako jutri ob 18.30 lovil prvi zgodovinski preboj s Slovenijo na olimpijske igre.

Slovenija : Venezuela 98:70



Dvorana Žalgiris Arena, sodniki: Vazquez (Portoriko), Yu (Tajpej), Lanzarini (Italija).

Slovenija: Rupnik 6 (4:4), Nikolić 3, Murić 7 (2:2), Tobey 27 (2:2), Blažič 6, Hrovat 5 (3:3), Dragić 12 (2:2), Čančar 6, Čebašek 3, Dončić 23 (6:11).

Venezuela: G. Vargas 2, Sojo 2, Cubillan 10, Chourio 16, J. Vargas 9, Bethelmy 3, Graterol 6, Guillent 3, Sifontes 3, Carrera 16 (3:3).

Prosti meti: Slovenija 19:24, Venezuela 3:3.

Met za tri točke: Slovenija 11:28 (Dončić 3, Tobey 3, Dragić 2, Čebašek, Murić, Nikolić), Venezuela 11:44 (Chourio 4, Cubillan 2, Vargas, Bethelmy, Guillent, Sifontes, Carrera).

Osebne napake: Slovenija 15, Venezuela 27.

Pet osebnih: /.

