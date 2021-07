Američan izpostavil, da Slovenija ni le Luka Dončić

V drugi tekmi olimpijskih kvalifikacij so Poljaki občutili moč Slovenije, ki je dodobra napolnila njihov koš. Selektor Mike Taylor se je razgovoril o moči slovenske reprezentance in izpostavil, kaj za našo izbrano vrsto pomeni Luka Dončić in kakšne težave povzroča nasprotnim ekipam.

Rezultat 112:77 zgovorno pove, da je bila Slovenija v četrtek proti Poljski dominantna in si je zasluženo priigrala prvo mesto v skupini. Zdaj se bo v polfinalu pomerila z Venezuelo, medtem ko bodo drugi Poljaki skušali presenetiti gostiteljico Litvo, ki je bila pričakovano najboljša v drugi skupini.

V slovenski reprezentanci je bilo veliko razpoloženih košarkarjev, najbolj raznovrsten pa Luka Dončić. Proti Poljakom se je v 21 minutah igre zaustavil pri 18 točkah, desetih asistencah in šestih skokih. Vnovič je zrežiral odlično predstavo in sejal paniko v tekmečevih vrstah.

Z Dončićem drugačna dimenzija

Američan Mike Taylor, ki je na čelu poljske reprezentance, je po porazu izpostavil prav člana Dallasa: "Luka Dončić je zadel nekaj odličnih košev, odprl igrišče. Nismo se dobro zoperstavili Sloveniji, ko je bil na parketu Dončić in tudi, ko njega ni bilo. Zmaga Slovenije je zaslužena."

Mike Taylor je skušal najti način, kako zaustaviti Slovence, vendar ni imel pravega protiorožja. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Poljaki nimajo takšne širine kot slovenski košarkarji, prav tako ne posameznika, ki bi nosil ekipo. Zato pa ga ima Slovenija pod taktirko Aleksandra Sekulića. Z Dončićevo prisotnostjo ima igra Slovenije povsem drugačno dimenzijo.

"Dončić povzroča veliko težav"

In prav to izpostavlja Taylor: "Slovenska ekipa igra dolgo časa skupaj. Dobro strukturo ima. Veliko podobnosti v igri je v primerjavi z evropskim prvenstvom 2017, ko je osvojila zlato medaljo. Sistem je dober. Luka Dončić je izjemen igralec in vzame pritisk ostalim. Daje jim samozavest. Lahko doseže lahke koše, gre ena na ena, povzroča veliko težav, ko prihaja do pick'n'rolla ... Z njim ustvarjajo prednost. A moramo pripisati zasluge tudi preostalim košarkarjem. Veliko dobrih košarkarjev je. Spoštujemo jih. Prepelič (Klemen Prepelič, op. a.) je izjemen strelec, Blažič (Jaka Blažič, op. a.) in Dragić (Zoran Dragić, op. a.) zelo izkušena. Proti nam so dobro odigrali tudi v obrambi. Slovenija ni le Luka Dončić, ki je briljanten košarkar, ampak je zelo kakovostna ekipa."

Foto: Hendrik Osula/FIBA

Naša izbrana vrsta bo po dnevu premora v soboto ob 15.30 zaigrala v polfinalu proti Venezueli, v nedeljo pa se pričakuje finale proti Litvi. Takrat bo najboljša ekipa turnirja prejela tudi vozovnico za odhod na olimpijske igre v Tokiu, kjer bo zmagovalna reprezentanca pristala v skupini skupaj z Argentino, Španijo in gostiteljico Japonsko.