Vroči Dončić in druščina povozili še Poljake

Slovenski košarkarji so po uspešnem uvodu v kvalifikacijah za olimpijske igre tokrat zmleli še Poljsko, ki je občutila moč raznovrstnega Luke Dončića in druščine (112:77). V sobotnem polfinalu se bo naša izbrana vrsta pomerila proti Venezueli. Litva, ki bo po pričakovani zmagi proti Južni Koreji osvojila prvo mesto, bo najverjetnejši nedeljski nasprotnik naše reprezentance pri pohodu do vozovnice za olimpijske igre.

Slovenija je skupinski del olimpijskih kvalifikacij opravila z odliko. Vknjižila je dve visoki zmagi proti Angoli (118:68) in Poljski (112:77). Košarkarji zadnje omenjene reprezentance so sicer odločno vstopili v dvoboj s Slovenijo in si priigrali prednost štirih točk pri rezultatu 13:9. V slovenski vrsti je bil na začetku napadalno razpoložen Luka Dončić, ki je do tega trenutka dosegel pet točk in zbral dve asistenci. Stvari sta nato kmalu na svoje mesto z zadetima trojkama postavila Zoran Dragić in Jaka Blažič. Slovenija je tako ob koncu prve četrtine že prišla do vodstva, ki ga ni več izpustila iz rok.

Slovenski napad z odliko

Takoj ob vstopu v drugo četrtino je Klemen Prepelič, ki je uvodno tekmo proti Angoli zaradi bolečin v vratu izpustil, zadel novo trojko, nato še koš in Slovenija je vodila s 34:28. Po novi slovenski trojki, šesti od desetih poizkusov, je bilo že 37:29. Pod to se je podpisal kapetan Edo Murić, ki je izkoristil Prepeličevo podajo.

Foto: Hendrik Osula/FIBA

Že pred odhodom v Litvo je bilo jasno, kaj je največje slovensko orožje. Napad. Selektor Aleksander Sekulić ima veliko razpoložljivih sil, s katerimi lahko operira v napadu. Naslednji je pri trojki na vrsto prišel Aleksej Nikolić, ki je dvignil Slovenijo na +11 (45:34).

Raznovrstni Dončić

Pri metu za tri točke so bili razpoloženi tudi Poljaki, a je slovenska obramba začela v drugi četrtini bolje funkcionirati, medtem ko je bil napad še naprej izjemen. Kar 63 točk so dosegli slovenski košarkarji v prvem polčasu, Poljake so zajezili pri 46, medtem ko je bila najvišja prednost nekaj trenutkov preden je na semaforju kazalo 63:43.

Na tribunah je tudi lepo število slovenskih košarkarjev. Foto: Hendrik Osula/FIBA

In kdo je zadel takrat novo trojko? Dončić, kar je bila njegova tretja, skupno pa je bil pri 13 točkah, sedmih asistencah in petih skokih. S svojo predstavo je navduševal 2.115 navijačev, ki so bili v areni v Kaunasu - med njimi tudi kar nekaj slovenskih privržencev košarke. Z devetimi sta mu sledila Prepelič in Dragić, osem pa jih je prispeval Blažič.

Tudi po odmoru so slovenski košarkarji nadaljevali v začrtani smeri in Poljake spravljali v nelagoden položaj. Dončić je bil kmalu že pri dvojnem dvojčku, po tretji četrtini, ki so jo Slovenci dobili s 83:60, so ga le štirje skoki ločevali od trojnega dvojčka, ki so na njegovem meniju v ligi NBA (18 točk, deset asistenc, šest skokov v 21 minutah).

Kar 18 trojk Slovenije in nova visoka zmaga, zdaj Venezuela

Sekulić ga je v zadnji četrtini razumljivo pustil na klopi, saj je bil naskok Slovenije ogromen. Izvrstno predstavo je pokazal tudi Prepelič, ki je na parketu prebil le 15 minut, v tem času pa Poljakom natresel 17 točk in prispeval še štiri asistence.

Slovenski navijači so imeli razlog za navdušenje. Slovenija je premagala Poljsko s 112:77. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Priložnost za igro so dobili vsi košarkarji in prav vsi so se vpisali med strelce. Kot zadnji z novo trojko Luka Rupnik (17 trojk Slovenije). Vprašanje je bilo le, pri kateri številki se bodo zaustavili slovenski košarkarji. 100. točko je dosegel Gregor Hrovat, naša izbrana vrsta pa se je na koncu zaustavila pri številk 112, medtem ko Poljska pri 77.

Po dnevu premora bo Slovenija v soboto igrala polfinale proti Venezueli, v nedeljo pa ob 18.30 v velikem finalu najverjetneje proti gostiteljici Litvi. In le ena reprezentanca si bo priigrala vstopnico za letošnje olimpijske igre v Tokiu.

Kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu potekajo na štirih lokacijah: v Beogradu, Splitu, Victoriji v Kanadi in v Kaunasu.

Slovenska reprezentanca med 29. junijem in četrtim julijem igra na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victorija). V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno je v sosednji skupini, v kateri nastopajo Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.