Rezultata 118:68 proti Angoli in 112:77 proti Poljski povesta vse, kako dominantna je bila Slovenija v skupinskem delu kvalifikacij za olimpijske igre. Kot zadnja je padla Poljska, ki je bila na papirju bistveno težji nasprotnik, a smo na parketu arene v Kaunasu spremljali le slovenske košarkarje.

Kaj se je na tekmi proti Poljski dogajalo? (©FIBA)

Na krilih Luke Dončića, ki je v 21 minutah dosegel 18 točk in zbral deset asistenc ter šest skokov, so se vnovič poigrali s tekmecem. "Spet smo odigrali eno zelo dobro tekmo. Na začetku smo imeli sicer nekaj težav s tekmecem, saj je zadel kar nekaj zaporednih trojk. Ko je v igro prišla druga postava Slovenije in dvignila nivo čvrstosti v obrambi, je bilo hitro vse lažje. Smo samozavestni, polni energije in trudimo se, da bo Slovenija ponosna na nas. Pomembno je tudi, da smo enakomerno razporedili minutažo med igralce, tako da se ni nihče preveč utrudil," je bil zadovoljen Jaka Blažič.

"O olimpijskih igrah bomo lahko razmišljali, ko se bomo tja uvrstili"

Uvodni obračun proti Angoli je zaradi bolečin v vratu izpustil Klemen Prepelič, ki ima sicer še vedno težave, a verjame, da bodo do sobotnega polfinala izginile. Proti Poljski je že igral 15 minut in v tem času natresel kar 17 točk: "Pokazali smo veliko mero borbenosti in v drugem polčasu tudi precej boljšo obrambo. Če bomo v obrambi tako nadaljevali, glede na to, da v napadu že nekaj let nimamo težav, mislim, da je pred nami lepa prihodnost. Petek moramo izkoristiti za regeneracijo in se čim bolje pripraviti na sobotni polfinale."

Foto: Vid Ponikvar

Prvi mož stroke Aleksander Sekulić je užival ob predstavi slovenskih košarkarjev. Tudi predstavnica Južne Amerike Venezuela, s katerimi se bodo njegovi izbranci pomerili v soboto ob 15.30 - Litva je na pričakovani poti, da osvoji prvo mesto v drugi skupini - ne bi smela biti previsoka ovira. Ključna bo nato nedeljska tekma, ki bo odločala o potniku v Tokio iz kvalifikacijske skupine v Litvi: "Zadovoljen sem z novo odlično predstavo fantov. Priznam, da mi je v veselje gledati takšno košarko. Fante, ki se borijo en za drugega, ki igrajo nesebično košarko in ki se zabavajo v igri. Ponosen sem, da sem lahko njihov trener. Prepričan sem, da lahko s takšno mentaliteto in kemijo pridemo zelo daleč. A tako kot poudarjamo od samega začetka, je za nas pomembna le vsaka naslednja tekma. O olimpijskih igrah bomo lahko razmišljali, ko se bomo tja uvrstili."