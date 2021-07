230 točk je slovenska izbrana vrsta dosegla na prvih dveh tekmah v kvalifikacijah za olimpijske igre. Slovenski košarkarji so z izjemnima predstavama z odliko krenili proti Tokiu. Naslednja ovira na poti do slovenskega uspeha bo v soboto ob 15.30 Venezuela, ki pa se lahko, za razliko od Slovenije, ki še nima olimpijskih izkušenj, pohvali z dejstvom, da je že dvakrat igrala na največjem športnem dogodku na svetu.

Slovenski košarkarji so na prvih dveh tekmah v kvalifikacijah za olimpijske igre preprosto navdušili. Na prvem srečanju so s kar 118:68 odpravili Angolo, dan za tem pa so s 112:77 odpihnili še Poljsko. Z napadalnima predstavama, ki se ju ne bi branile niti najboljše ekipe v ligi NBA, so Slovenci v Kaunasu že poslali jasno sporočilo, da jih ne zanima nič drugega kot uvrstitev na olimpijske igre.

Slovenija je postala tudi prva reprezentanca v 21. stoletju, ki je na dveh zaporednih tekmah kvalifikacij za olimpijske igre, dosegla več kot sto točk. Hkrati so slovenski košarkarji zadeli kar 50,7 odstotka metov za tri, skupno pa že 36 trojk, kar je največ od vseh držav v kvalifikacijah.

Slovenci za uvrstitev v Tokio potrebujejo še dve zmagi. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Do Tokia peljeta še dve zmagi

Slovenci za uvrstitev na svoje prve olimpijske igre potrebujejo še dve zmagi, v soboto jih v polfinalu čaka obračun z Venezuelo, ki je prvi del kvalifikacij končala na drugem mestu v skupini A. Na prvi tekmi je Venezuela z rezultatom 65:76 klonila proti Litvi, na drugem obračunu pa je s 94:80 odpravila Južno Korejo. Litva, ki je največja ovira na poti do slovenskega uspeha, je proti Venezueli vodila največ s 16 točkami naskoka, pri južnoameriški reprezentanci pa je bil na tisti tekmi z enajstimi točkami najučinkovitejši David Cubillan. Na drugi tekmi z Južno Korejo je Michael Carrera vknjižil dvojni dvojček (16 točk, 12 skokov).

"Izkušnje so na naši strani, dolgo smo že skupaj in se poznamo," o receptu za uspeh pravi košarkar Venezuele Gregory Vargas. Foto: FIBA

"Mislim, da smo na tem turnirju dokazali, da lahko igramo z vsakim. Pokazali smo značaj ekipe, zaupamo vase in v svoje delo. Vemo, da bo težko, a verjamem v to ekipo. Izkušnje so na naši strani, dolgo smo že skupaj in se poznamo," o receptu za uspeh pravi košarkar Venezuele Gregory Vargas. Za razliko od Slovencev, ki še niso nastopili na olimpijskih igrah, je kar sedem zdajšnjih košarkarjev Venezuele igralo v Riu. To so Cubillan, Guillent, Ruiz, Graterol, Colmenares ter brata Vargas, Gregory in Jose.

Venezuelci z olimpijskimi izkušnjami

Slovenci znova upajo na številčno pomoč s tribun. Foto: Hendrik Osula/FIBA Venezuelci so do zdaj dvakrat nastopili na olimpijskih igrah. Leta 1992 so bili na olimpijadi v Barceloni enajsti, na prejšnjih olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru pa so končali mesto višje. Na obeh igrah so sicer zabeležili le po eno zmago. Venezuela, ki je trenutno na Fibini svetovni lestvici najboljših reprezentanc na 20. mestu, tako letos naskakuje svoj tretji nastop na olimpijskih igrah. Vseh 12 venezuelskih igralcev, ki v povprečju štejejo 31 let, igra v domačih klubih, so pa Venezuelci za razliko od Slovencev nastopili tudi na svetovnem prvenstvu leta 2019, kjer so zasedli 14. mesto.

Venezuelci so si vstopnico v Riu zagotovili na Vseameriškem prvenstvu leta 2015, kar je še danes največji uspeh venezuelske košarke. Takrat so bili boljši tudi od Kanade in Argentine. V venezuelski klubski prvi ligi pa je v sezoni 2016/17 zaigral tudi Nate Robinson, trikratni zmagovalec tekmovanja v zabijanju v ligi NBA, ki je z ekipo Guaros postal tudi prvak lige.

Slovenska reprezentanca med 29. junijem in četrtim julijem igra na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victorija). V prvem delu turnirja se je pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip sta se prebili v polfinale, enako se je zgodilo v sosednji skupini, v kateri so nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. Polfinalna para sta Slovenija - Venezuela in Litva - Poljska. O potnikih na OI bo nato odločala finalna nedeljska tekma. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

