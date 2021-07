Slovenci odločno po nov korak proti Tokiu

Slovenski košarkarji so svoje delo v Kaunasu zaenkrat opravili brezhibno. Na prvih dveh tekmah so naravnost blesteli v napadu, skupno so dosegli kar 230 točk, na dveh obračunih pa so zadeli kar 36 trojk. Na prvem obračunu so kar s 118:68 odpihnili Angolo, na drugi tekmi pa so s 112:77 odpravili še Poljsko. Nova ovira na poti do olimpijskih iger bo danes Venezuela, ki je na prvih dveh tekmah vknjižila zmago nad Južno Korejo in poraz proti Litvi.

Slovenski košarkarji so svoje delo v Kaunasu zaenkrat opravili brezhibno. Foto: FIBA

"Mislim, da sta za nami dve res dobri tekmi. Na nek način sem tudi sam presenečen nad energičnostjo igralcev, saj vemo, da so nekateri za sabo imeli res dolge sezone. In to nam vliva veliko upanja za naprej. Do sedaj se nam je obrestovalo, da smo poudarek dajali na svoji igri. A če želimo biti uspešni prosti najboljšim ekipam, moramo določene stvari še izboljšati. Predvsem igro v obrambi ter določene zadeve tudi v napadu, pa čeprav dajemo veliko število točk na tekmo," je pred tekmo opozoril slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Slovenske košarkarje čaka obračun z Venezuelo, ki igra zelo agresivno košarko. "Igralci imajo velik atletski potencial, da igrajo dobro obrambo. Zato bomo morali biti v napadu še toliko bolj precizni ter predvsem vztrajati pri tem v čemer smo uspešni in s takšnim pristopom si lahko priigramo nastop v finalu, ki si ga vsi močno želimo," je prepričan Sekulić.

Brez uradne tekme

"Prav veliko časa za pripravo namreč nismo imeli in zato je bilo veliko pametnejše, da se ukvarjamo s svojo igro in ne toliko s samim nasprotnikom. In to nam je na koncu v teh dveh tekmah prineslo tudi rezultat," je prepričan slovenski reprezentant Aleksej Nikolić. Foto: FIBA Reprezentanci Slovenije in Venezuele sicer še nista odigrali uradne medsebojne tekme. Moštvi sta se pred leti dvakrat pomerili na pripravljalnem turnirju v Mariboru, obakrat pa je zmagala slovenska izbrana vrsta. Petega avgusta leta 2006 je bilo 88:61, prvega avgusta leto dni kasneje pa 88:68. "Kot smo vsi igralci že med samimi pripravami večkrat poudarili, je najbolj pomembno, da imamo fokus na svoji igri. Prav veliko časa za pripravo namreč nismo imeli in zato je bilo veliko pametnejše, da se ukvarjamo s svojo igro in ne toliko s samim nasprotnikom. In to nam je na koncu v teh dveh tekmah prineslo tudi rezultat," je prepričan slovenski reprezentant Aleksej Nikolić.

"Po dvoboju s Poljsko smo dobili malo počitka, sedaj pa so vse naše misli že usmerjene v novo tekmo. Še naprej moramo igrati z enakim pristopom in razmišljanjem. Strokovni štab nas bo dobro pripravil na dvoboj z Venezuelo, tako da bomo spoznali njihove prednosti in slabosti. A še naprej moramo strmeti k nadgradnji naše igre in prepričan sem, da bomo danes maksimalno pripravljeni," je dejal Nikolić.

V drugem polfinalu olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu se bosta ob 18.30 uri po slovenskem času pomerili še domača Litva in Poljska. V nedeljo ob isti uri sledi še finalni obračun zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger.

Preberite še: