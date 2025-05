Gregor Horvat dosegel odločilni koš za zmago Dijona

V nemškem prvenstvu je Braunschweig z zmagama v zadnjih dveh kolih osvojil tretje mesto po rednem delu in si priigral vstopnico četrtfinala. Z 20 zmagami je Braunschweig izenačil svoj klubski rekord iz sezone 2010/11 in ponovil tudi svojo najboljšo uvrstitev po rednem delu, saj je v sezoni 2002/03 prav tako končal na tretjem mestu.

Luka Ščuka in soigralci so s 67:48 ugnali Rostock in s 86:72 Würzburg, ki ga vodi Sašo Filipovski. Ščuka je zabeležil tri točke in štiri skoke oziroma 15 točk in devet skokov. Braunschweig se bo tudi v četrtfinalu pomeril s tekmecem iz Würzburga.

Edo Murić Foto: Aleš Fevžer

Edo Murić najboljši strelec svojega moštva

Tri kola pred koncem rednega dela španskega državnega prvenstva je Lleido čakalo gostovanje pri veliki Barceloni, ki je bila pričakovano boljša z 89:72. Je bil pa Edo Murić najboljši strelec svojega moštva. Dosegel je 11 točk in tri skoke.

Bilbao je po seriji porazov le prišel do zmage. Z 79:67 je ugnal zadnjeuvrščeno Leyma Coruno. Zoran Dragić je prispeval točko in dva skoka. Gran Canaria je bila z 79:86 poražena v Valencii, a še naprej drži osmo mesto, ki vodi v končnico.

Žiga Samar je zbral 11 točk, šest skokov in podajo. Mike Tobey je proti nekdanjemu klubu dosegel 10 točk, sedem skokov in podajo.

Miha Lapornik Foto: www.alesfevzer.com

Burgos Mihe Lapornika je dokazal, da je bil prepričljivo najboljša ekipa sezone

V sredo bo v zaostali tekmi 27. kola slovenski derbi med Gran Canario in Lleido. Burgos Mihe Lapornika je špansko drugo ligo končal v svojem slogu. S 100:88 je premagal Estudiantes in dokazal, da je bil prepričljivo najboljša ekipa sezone in zasluženo napredoval v ligo ACB. Na vrhu lestvice ima ob koncu namreč kar pet zmag prednosti pred Fuenlabrado. Lapornik je za konec izjemno uspešne sezone prispeval 13 točk, tri skoke in podajo.

Josh Nebo po okrevanju po poškodbi še lovi tekmovalni ritem. A je ob zmagi Olimpie nad Scafatijem s 100:72 že bil prvi strelec svojega moštva. Zbral je 12 točk, izjemnih devet skokov in podajo. Milansko Olimpijo, ki je zasedla peto mesto na lestvici, sedaj čakajo kvalifikacije za uvrstitev v četrtfinale prvenstva. Njen tekmec bo Trento.

Leon Stergar je po krajši odsotnosti znova zaigral za Kortrijk in bil pomemben člen ob zmagi nad zasedbo Zwoole 86:67. Dosegel je 12 točk ter dva skoka in podaji. A je žal ostal brez naslova prvaka lige BNXT, profesionalne košarkarske lige v Belgiji in na Nizozemskem.

V krogu treh ekip z enakim razmerjem 26 zmag in 10 porazov je končal na drugem mestu. Četrta izvedba tekmovanja je pripadla Mechelenu. Kortijk sedaj čaka končnica belgijskega prvenstva. V četrtfinalu se bodo pomerili proti Leuven Bears.

Preberite še: