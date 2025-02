Košarkarski reprezentanti dejavni predvsem v pokalnih tekmovanjih

Konec tedna so se po Evropi odvili zaključki pokalnih tekmovanj. Aktivna je bila večina reprezentantov. Največ razlogov za zadovoljstvo so imeli tisti, ki nosijo dres Cedevite Olimpije, je v pregledu tedna zapisala Košarkarska zveza Slovenije (KZS). Najkoristnejši igralec zaključnega turnirja pokala Spar je postal Bine Prepelič.

V tokratnem tedenskem pregledu je KZS izpostavila 14 igralcev, ki je v ponedeljek začelo priprave na zadnji cikel kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo, kamor se je Slovenija že uvrstila.

Cedevita Olimpija se je na Kodeljevem veselila že 24. pokalnega naslova, potem ko je v finalu s 102:71 premagala novomeško Krko. Bine Prepelič je bil izbran za najkoristnejšega igrala zaključnega turnirja.

Proti ECE Triglavu je v polfinalu v 22 minutah igre dosegel 11 točk in šest skokov, proti Novomeščanom pa ob enako odmerjenih minutah dodal šest točk, pet skokov in dve podaji. Žiga Daneu je v polfinalu osmim točkam dodal šest skokov in štiri podaje, v finalu pa zbral štiri točke, tri skoke in podajo.

Solidne predstave je prikazala tudi četverica Krke. Miha Cerkevnik je za polfinalno zmago 87:73 proti Šentjurju dosegel 14 točk in imel pet skokov ter ob finalnem porazu proti Olimpiji zbral sedem točk in skokov. Robert Jurković je imel na obeh tekmah podobno statistiko, saj je zabeležil osem in devet točk, dva in tri skoke ter po eno podajo.

Tibor Mirtič je proti Šentjurju dosegel štiri točke, pet skokov in dve podaji, proti Olimpiji pa osem točk ter tri skoke in podaje. Novinec v izbrani vrsti Žak Smrekar je obakrat dosegel po sedem točk. Ob tem je proti Ljubljančanom dodal še štiri skoke in podajo.

Urban Kroflič in Sergej Macura sta v pokalu Radivoja Koraća po porazu proti Partizanu 63:82 z Mego Superbet obstala v polfinalu. V četrtfinalu je Mega z 89:48 ugnala Dunav. Kroflič v Nišu ni stopil na parket. Zato pa je v četrtfinalu priložnost izkoristil Macura. V 26 minutah igre je dosegel 12 točk, osem skokov in tri podaje. Proti Partizanu je igral štiri minute.

V četrtfinalu francoskega pokala je izpadel Gregor Hrovat. Na gostovanju v Parizu je Dijon izgubil 78:93. Hrovat je zabeležil osem točk, skok in tri podaje.

Enaka usoda, le da v polfinalu belgijskega pokala, je doletela Leona Stergarja. Kortrijk je na prvi tekmi na domačem parketu sicer ugnal Leuven (85:80), a je na gostovanju izgubil 77:96. Stergar je skupaj dosegel 25 točk, šest skokov in pet podaj.

Le dan pred prihodom na reprezentančni zbor ga je čakala še tekma belgijske lige. Za visoko zmago 109:52 nad ekipo LWD Basket je zbral 17 točk, tri skoke in štiri podaje.

Točno teden dni je minilo od zadnje tekme Marka Padjena. Na povratnem dvoboju četrtfinala pokala Spar je Ilirija z 68:86 izgubila proti Cedeviti Olimpiji. Mladi organizator igre je 19 točkam dodal dva skoka in šest podaj.

Dve tekmi v španski drugi ligi pa je z Oviedom odigral Dan Duščak. Ob zmagi 94:78 proti Ourenseju je dosegel 10 točk ter dva skoka in podaji. V nedeljo je sledil poraz 68:78 proti Realu iz Betisa. Duščak je dosegel tri točke ter dva skoka in podaji.

Zaradi poškodbe reber je v pospešenem ritmu nemškega prvenstva z Braunschweig še četrto tekmo izpustil Luka Ščuka. Tokrat že preventivne narave, saj je po dvotedenski odsotnosti že okreval in dobil zeleno luč klubskih delodajalcev za nastop v reprezentančnem dresu.

Nekaj dni premora je izkoristil Edo Murić, saj Lleida ni nastopila na španskem kraljevem pokalu.

