"O Američanih zaenkrat še nimamo pravice razmišljati"

Sekulić se je pred začetkom priprav ozrl tudi na nekaj prostih dni: "Osnovna ideja tega kratkega premora je bila, da spočijemo glave. Po turnirju v Kaunasu smo bili precej emotivno in fizično izpraznjeni, zato menim, da je počitek dobro del vsem, še posebej pa igralcem. Sedaj pa upam, da bomo nadaljevali še z boljšim tempom."

"Če ne bo težav, v Tokio potuje zasedba iz Kaunasa"

Po njegovi izjavi o tem, da bo šla reprezentanca v Tokio še močnejša, so se seveda začela pojavljati tudi vprašanja, ali se obeta kakšna sprememba v igralskem kadru. Selektor je vsa ta namigovanja zavrnil, in poudaril, da bo, če ne bo nobenih težav, na olimpijske igre odpotovala ista ekipa, ki je nastopala že v Litvi, je pa v stiku tudi s tistimi, ki bi vskočili kot morebitne rezerve: "Ideja je, da našo igro še nadgradimo, sej želimo še izboljšati stvari, ki smo jih delali v Kaunasu. Ne želim pa govoriti preveč o tem, to bom zadržal za nas, zagotovo pa imamo še veliko rezerv."

Nato je predstavil tudi plan do začetka nastopov na igrah: "Do četrtka treniramo doma, nato pa se preselimo na Japonsko, kjer bomo s pripravami nadaljevali v trening kampu v mestu Fukui. 22. julija pa se selimo na prizorišče iger. Pripravljalnega srečanja, kljub naši želji, ne bomo imeli, saj nihče ni želel potovati pred igrami. Smo si pa želeli, da bi tekmo odigrali pred domačo publiko v Stožicah."

"Imamo ekipo, ki lahko igra v obe smeri"

Slovenija je v Kaunasu prikazala predvsem izjemne napadalne predstave, saj je bila na vseh tekmah blizu stotice, na dveh pa jo tudi presegla. Vseeno pa selektor poudarja, da sta za uspeh potrebna tako obramba kot napad. "Mislim, da fantje celotno tekmo garajo tudi v obrambi. Imamo ekipo, ki lahko igra v obe smeri, zato tudi govorim o teh prednostih, ki bi jih radi izkoristili."

Zelo pomembna na takih turnirjih, kot je olimpijski, je tudi regeneracija igralcev: "Na srečo imamo tekmo vsak tretji dan, zato bomo igralce lažje regenerirali, saj si tekme ne bodo sledile dan za dnem. Zagotovo bo imela naša zdravstvena služba kar nekaj dela. Glede na to, da so do sedaj odlično opravili ta posel, ne vidim razloga, da s tem ne bi tudi nadaljevali."

"Turnir bo, glede na zasedbe ekip, zelo močan"

Foto: Grega Valančič/Sportida Sekulić se ni mogel izogniti niti vprašanju o tem, kako gleda na reprezentanco ZDA, ki na olimpijskih igrah vedno spada v ožji krog favoritov. "Pogledal sem sestave vseh reprezentanc in videl, da bo turnir res zelo močan. Jasno je, da so Američani favoriti, a sam ne bi preveč razmišljal o njih. O tem namreč še nimamo pravice razmišljati, dokler se ne prebijemo iz skupine, zato se bomo osredotočili na našo skupino, predvsem na uvodno tekmo z Argentino. Argentina je izjemno močna ekipa, neka zmes mladosti in izkušenj na čelu z Luisom Scolajem. Imajo veliko izkušenj s SP in OI. Z njihovo kombinacijo igralcev iz lige NBA in Evrolige so zelo zanimiva in nevarna zasedba."

Argentino je selektor izpostavil predvsem zato, ker je to prvo srečanje, vsako naslednje srečanje, ki ekipo čaka, pa je najbolj pomembno." Nekaj besed je namenil tudi dvoboju s Španijo, ko se bosta med seboj udarila aktualni evropski in svetovni prvak: "Španija je aktualni svetovni prvak, zato bo to tako za njih kot nas zelo pomembna tekma, saj si bosta nasproti stala dva aktualna prvaka. Ravno zato menim, da se nam obeta zelo zanimivo srečanje."

Nasprotniki za olimpijski turnir so že znani

Slovenski košarkarji bodo letošnje poletno popotovanje bodo zdaj podaljšali in zaigrali v Tokiu, kjer bo na največjem športnem dogodku nastopilo vsega dvanajst reprezentanc. Jasno je tudi, v kateri skupini bodo igrali slovenski košarkarji. Nasproti jim bodo stali Argentinci, gostitelji Japonci in stari znanci Španci. Moški košarkarski turnir se bo v Tokiu začel 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger, in trajal do 7. avgusta. Četa Aleksandra Sekulića bo 26. julija ob 6.40 po slovenskem času igrala proti Argentini, 29. julija ob isti uri proti Japonski in 1. avgusta ob 10.20 še proti svetovnim prvakom Špancem. Španija in Argentina sta na zadnjem svetovnem prvenstvu igrali za zlato medaljo.

Žreb bo določil četrtfinalne pare: izogniti se ZDA, nato je vse odprto

Najboljši izbrani vrsti iz vsake od treh skupin bosta nemudoma dobili mesto v četrtfinalu, prav tako tudi najboljši tretji ekipi iz vseh treh skupin.

Nato bo sledil žreb, ki bo določil četrtfinalne pare. Za Slovenijo bi bilo dobrodošlo, da bi skupinski del končala povsem pri vrhu, saj bi se nato kot nosilka žreba v četrrfinalu ognila reprezentanci ZDA, ki bo najverjetneje stoodstotno uspešna po prvem delu.

In takrat bi bila lahko pot do medalje, ki je z zdajšnjo reprezentanco nedvomno dosegljiva, manj zapletena. Vendarle je Dončić superzvezdnik, ki je dal naši izbrani vrsti dodatno širino, ob sebi pa ima odlične košarkarje, ki znajo igrati tako v napadu kot tudi obrambi.

Četrtfinalni obračuni bodo 3. avgusta, finale oziroma tekma za bron pa 7. avgusta.