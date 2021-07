Kalibra, kot je Luka Dončić, med slovenskimi olimpijci še nismo imeli

Slovenski košarkarji, ki se bodo od sobote do srede pripravljali na Bledu oz. v Radovljici, bodo v deželo vzhajajočega sonca odpotovali v soboto, 17. julija.

Pot jih bo najprej vodila v mesto Fukui, kjer bo pripravljalni tabor, in nato 21. julija naprej v Tokio, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.

Slovenski košarkarji bodo najprej odpotovali v mesto Fukui, od tam naprej pa v Tokio:

Roglič in Pogačar izven olimpijske vasi

Košarkarji bodo nastanjeni v tokijski olimpijski vasi na polotoku Harumi, kjer bo večina slovenskih olimpijcev. Ločeno bodo nastanjeni zgolj jadralci, gorska kolesarka in cestni kolesarji, ki bodo v času olimpijskih iger bivali bližje svojim tekmovališčem.

Večina slovenskih olimpijcev bo v času olimpijskih iger nastanjena v tokijski olimpijski vasi na polotoku Harumi. Ločeno bodo bivali samo cestni kolesarji, gorska kolesarka in jadralci. Foto: Reuters

Preboj ekipe na olimpijske igre celotni odpravi vlije dodatno moč

Pridružitev predstavnikov kolektivnega športa v olimpijsko odpravo, v večini sestavljeno iz predstavnikov individualnih športnih panog, prinese drugačen utrip, ugotavlja generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko.

Blaž Perko, generalni sekretar OKS Foto: Vid Ponikvar "Uvrstitev predstavnikov kolektivnega športa na olimpijske igre sami odpravi vlije dodatno moč, zdi se mi, da celotno odpravo dvigne na višjo raven.



Kot da bi se tudi preostali športniki zato počutili močnejše, vse skupaj v olimpijsko odpravo prinese izjemno pozitivno razpoloženje. Če se v kolektivnem športu uvrstiš na igre, to pomeni, da si pomembna športna nacija," poudarja Perko, ki upa, da bodo slovenski olimpijci lahko spremljali tekme kolegov iz odprave.

Glede na to, da bodo košarkarji odigrali več tekem (prva tekma skupinskega dela jih čaka že 26. julija), bo to za seboj potegnilo tudi posebno navijaško evforijo. "Običajno se tudi olimpijci prelevijo v navijače in to je z vidika motivacije izredno pomembno," meni Perko.

Take zvezde še nismo imeli

Strinja se, da take svetovne zvezde, kot je Luka Dončić, ki so mu denimo v Dallasu posvetili kar dan (6. julij je po novem dan Luke Dončića), v slovenski olimpijski odpravi še nismo imeli, pa čeprav je bilo v njej že ogromno velikih imen. Športnika, ki bi bil tako prepoznaven po vsej zemeljski obli, pač še ni bilo zraven.

"V preteklosti je bilo med svetovnimi mediji med slovenskimi olimpijci največ zanimanja za jamajško atletinjo Marlene Ottey, ko je ta nastopala za Slovenijo, na zimskih igrah pa za Anžeta Kopitarja, Tino Maze in Petro Majdič po tistem epskem dosežku v Vancouvru.

Pričakujemo, da bo v Tokiu največ zanimanja za tiskovne konference z Dončićem, verjetno bo veliko interesa tudi za Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, med japonskimi mediji pa tudi za Janjo Garnbret in judoiste. Takšna imena slovenski reprezentanci močno dvigujejo prepoznavnost," meni Perko.

Japonski mediji so Janjo Garnbret obkrožali že leta 2018 na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Dodaja, da je Dončić enakovreden del slovenske olimpijske reprezentance in da nima posebnih privilegijev, prav tako nimajo posebnih zahtev v njegovi ekipi Dallas Mavericks.

Vse, kar je bilo treba urediti s klubom in slovensko košarkarsko reprezentanco (npr. marketinška vprašanja), je bilo po besedah Perka urejeno že pred kvalifikacijskim turnirjem.

Kako bo potekal košarkarski olimpijski turnir?



Košarkarski olimpijski turnir bo potekal ob 25. julija do 7. avgusta, ekipe pa bodo razdeljene v tri štiričlanske skupine. Slovenija igra v skupini C in bo uvodno tekmo odigrala 26. julija ob 6.40 zjutraj po slovenskem času proti Argentini. Naslednja tekma sledi 29. julija ob isti uri proti Japonski in zadnja v predtekmovanju 1. avgusta ob 10.20 proti Španiji.



V četrtfinale se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine ter še dve tretjeuvrščeni. Četrtfinali bodo 3. avgusta, polfinala 5. avgusta, tekmi za medalje pa dan pred koncem iger, 7. avgusta.

