V Dončićevem svetu si upajo več

Vsak športnik sanja o nastopu na olimpijskih igrah, v tistih najslajših se mu okoli vratu celo bohoti medalja. Slovenski košarkarji so si prve uresničili s trdnimi nogami na parketu v Litvi. Druge si lahko v Tokiu. In z Luko Dončićem na čelu je možno tudi to. Ne sledi mu le celotna reprezentanca, ampak vsa Slovenija, ki prav tako verjame, da je na olimpijskih igrah možno poseči po eni od žlahtnih kovin.

Ko se je začela končnica lige NBA, je razumljivo sleherni Slovenec stiskal pesti za Luko Dončića in njegov Dallas. A po drugi strani je bila v glavi prisotna misel, da ima onstran luže še čas in bi bilo za slovensko košarko bolje, da letos nastopi v olimpijskih kvalifikacijah.

"Želja" se je uresničila, obzorja slovenske reprezentance so se po izpadu Dallasa proti Los Angeles Clippers izdatno razširila. Razlog ni le v tem, da je Luka superzvezdnik in eden najboljših košarkarjev v ligi NBA, ampak se izvrstno adaptira tudi na način košarke, ki se igra pod pravili Mednarodne košarkarske organizacije FIBA. Svoje mojstrstvo je dokazoval že v dresu Real Madrida in tudi leta 2017, ko je Sloveniji pomagal do naslova evropskih prvakov. In to je eden od ključev.

Malo je takšnih košarkarjev, ki so sposobni igrati na tako visoki ravni tako po pravilih lige NBA, kjer se igra drugačna košarka in imajo akterji več prostora na igrišču, kakor tudi v reprezentančnem okolju. Dončić je v najbolj pomembni tekmi zrežiral trojni dvojček – dosegel je 31 točk in zbral 13 asistenc ter deset skokov. Litovski košarkar Domantas Sabonis, ki je v NBA v dresu Indiane prav tako večkrat prišel do trojnih dvojčkov, se v evropskem načinu košarke ni znašel. Težave je imel tudi Jonas Valančiunas, ki je bil superioren le v uvodni četrtini finalnega obračuna proti Sloveniji.

Pohvale si zasluži tudi vodstvo Košarkarske zveze Slovenije, da je zadelo z vsemi tujimi okrepitvami, ki so dovoljene v košarkarskem svetu. Anthony Randolph je leta 2017 pomagal do zlate medalje, Jordan Morgan, ki se je nesrečno poškodoval in ostal brez olimpijskih kvalifikacij, je bil pred prihodom Mika Tobeyja že del naše izbrane vrste. Zdaj so se vrata odprla zadnjemu. Soigralec Klemna Prepeliča pri Valencii se je hitro vklopil v slovensko družino. Miha, kot ga kličejo, zelo dobro funkcionira tudi na parketu in odlično sodeluje z Dončićem v igri pick'n'roll. Zasluge si lahko na KZS lastijo tudi zato, ker so si drznili zaupati kvalifikacije Aleksandru Sekuliću in vodenja ekipe niso prepustili tujemu strokovnjaku. Tveganje se je izplačalo, saj je Sekulić s svojimi pomočniki odlično opravil svoj del posla.

A je še nekaj bolj pomembnega v slovenski reprezentanci. Kemija. Videti je, da košarkarji uživajo v igranju, prav tako uživajo izven parketa. In to je za strokovni štab najbolj pomembno. Saj tudi v ključnih trenutkih nato ekipa funkcionira bistveno bolje. V finalu se niso ustrašili litovskih navijačev niti niso zatajili, ko so v prvem polčasu gostitelji turnirja uprizorili nalet. Ostali so mirnih glav, se držali svojega načrta. In Dončić je tista figura, ki je naredil ostale še boljše oziroma vzel breme z njihovih bremen. Preostali vedo, na koga se lahko v ključnih trenutkih obrnejo, sami pa morajo slediti njegovi igri, ki ima romantični pridih in navdušuje vse privržence košarke širom sveta. Z njim si lahko upajo več, sanjajo več.

Obramba je bila tista, ki je bila prav tako eden od ključnih kapitalov. V drugem polčasu so zajezili Litvo pri vsega 33 točkah. Obramba bo ključna tudi na olimpijskih igrah. In s skupkom vsega so dovoljene sanje o medalji.

Povrhu vsega je olimpijski turnir "lažji" kot evropsko ali svetovno prvenstvo. Na njem nastopa 12 reprezentanc. ZDA bodo razumljivo osrednji favorit za zlato medaljo, saj bodo imele v svojih vrstah posameznike, kot so Kevin Durant, Devin Booker, Damian Lillard, Jayson Tatum, Khris Middleton, Jrue Holiday, Bam Adebayo …

Uvrstitev v četrtfinale iz skupine z Argentino, Japonsko in Španijo je več kot realna, saj iz vsake od treh skupin napredujeta vsaj dve najboljši, mesto med osem pa bosta dobili še dve najboljši tretji ekipi. Nato bo sledil žreb četrtfinalnih parov in ta bo ključen. Če se Slovenija tu ogne Američanom (v četrtfinalu se prav tako ne moreš pomeriti z ekipo, s katero si igral v skupini), se bodo naši reprezentanci izdatneje odprla vrata do novega raja in morebitne nove medalje po Istanbulu 2017.

Prav tako je dejstvo, da Slovenija še nikoli v svojem 30-letnem obstoju ni imela na olimpijskih igrah zvezdnika takšnega kova. Luka Dončić je globalna zvezda in bo na Japonskem kanil ogromno pozornosti, kar bo dalo naši državi dodatno dimenzijo in reklamo. Že olimpijske kvalifikacije so spremljali v Ameriki in so čestitke prihajale tudi onstran Atlantika. Kaj bi šele bilo, če bi Dončiću in druščini uspelo osvojiti medaljo …