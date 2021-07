Selektor Litve zaradi Slovencev dobil nogo

Litva je zelo navezana na košarko. Na svetu bi težko našli državo, kjer košarka predstavlja večjo svetinjo. Košarka je v tem delu Baltika daleč najbolj priljubljen šport, temu primerna je tudi strast navijačev, zato lahko še toliko bolj razumemo globoko razočaranje, ki so ga čutili po nedeljskem porazu s Slovenijo (85:96). Po tem so sploh prvič ostali brez udeležbe na olimpijskih igrah, selektor Darius Maškoliunas pa ni skrival razočaranja in odstopil z odgovornega položaja.

Ljubitelje košarke v Litvi bo letos spremljal nenavaden občutek. V Tokiu bodo olimpijske igre, na njih pa ne bo njihovih ljubljencev, ki bi ponosno zastopali mlado državo, tako očarano nad lepotami košarke. Do letos je Litva zbrala sedem zaporednih nastopov na olimpijskih turnirjih, na prvih treh (1992, 1996 in 2000) je osvojila tudi bronasto medaljo, to poletje pa bo primorana najboljše košarkarje na svetu v boju za olimpijska odličja spremljati le kot zunanja opazovalka.

Maškoliunas: Slovenci so bili boljši

Darius Maškoliunas je po bolečem porazu s Slovenijo sporočil, da ni več selektor Litve. Foto: Fotodiena / Sportida "Zelo smo razočarani. Razočarali smo mnoge Litovce, navijače, ki so nas glasno in strastno bodrili. Izgubili smo zaradi številnih napačnih taktičnih odločitev," je odgovornost za poraz na svoja pleča prevzel 50-letni selektor Darius Maškoliunas. Med srečanjem se je na vse pretege trudil, da bi ustavil razigrani slovenski vlak, ki ga je velemojstrsko vodil Luka Dončić.

Ni mu uspelo, Slovenija si je po izjemni predstavi, v kateri Dončić kljub zgodovinskemu dosežku (prvi trojni dvojček v zgodovini kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre – 31 točk, 13 asistenc in 11 skokov) ni bil osamljeni jezdec, ampak so navdušili tudi njegovi soigralci, priigrala vozovnico za Tokio. Slovenski košarkarji bodo na olimpijskih igrah nastopili prvič, litovski pa bodo, odkar so pred dobrimi tremi desetletji postali samostojna država, prvič izostali.

Litovci so v obdobju državne samostojnosti prvič ostali brez nastopa na OI. Foto: Fotodiena / Sportida

"Zapuščam položaj selektorja. Žal se je končalo na tak način," se je Maškoliunas po bolečem porazu s Slovenci umaknil s položaja selektorja. Razočaranje je bilo ogromno, Litvi do preboja v Tokio ni pomagala niti prednost domačega igrišča in dobrih 11 tisoč navijaških grl v Kaunasu. Litva je prvič, odkar je svet zajela epidemija covid-19, doma nastopila pred polnimi tribunami Žalgiris Arene, a proti srčni in zelo kakovostni Sloveniji ostala prekratka.

Po porazu v finalu dodatnih kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah je brez službe ostal tudi ameriški strateg Rick Pitino, ki je z Grčijo v finalu turnirja v Kanadi doživel hud poraz proti Češki (72:97).

Uničila jih je slaba obramba

Slovenski košarkarji so v finalu kvalifikacij dosegli skoraj sto točk. Foto: Fotodiena / Sportida "Čestitke Slovencem. Bili so boljši, zlasti v obrambi. Zadeli so tudi kopico zahtevnih, težavnih metov v napadu. Uničila nas je obramba, prejeli smo skoraj sto točk, v drugem polčasu pa nismo več znali pripeljati žog pod koš. Vedeli smo, da imamo pod obročem prednost, a so Slovenci znižali peterko (zaigrali z nižjimi igralci, op. p.) in začeli igrati obrambo dlje od svojega koša. Želeli smo, da bi se tekma končala drugače, a je, kar je. Smo zelo žalostni, razočarani," je dejal zdaj že nekdanji litovski selektor, ki je v drugem polčasu večkrat z žalostjo opazoval, kako žoga po metu njegovih izbrancev pleše po slovenskem obroču, a na koncu le ne gre skozi mrežico.

Maškoliunas je litovsko člansko izbrano vrsto vodil poldrugo leto. Na selektorskem stolčku je po SP 2019 na Kitajskem nasledil Dainiusa Adomaitisa. Predsednik litovske košarkarske zveze Arvidas Sabonis, ki je po nedeljskem finalu predal priznanje za MVP-igralca turnirja v Kaunasu Luki Dončiću, je na selektorski položaj takrat želel pripeljati starega znanca Tivolija Šarunasa Jasikevičiusa, je ta ostal zvest klubski košarki.

Slovenska košarka je v Kaunasu doživela enega najlepših trenutkov v svoji zgodovini. Foto: Fotodiena / Sportida

Tako se je začelo obdobje Maškoliunasa, ki je Litvo težje od pričakovanj – proti Belgiji je izgubil kar za -21 – popeljal na evropsko prvenstvo, že ob drugem izzivu, preboju na olimpijski turnir, pa se mu je zataknilo. Slovenija, ki je v nedeljo srca navijačev na sončni strani Alp napolnila z neizmernim ponosom, je bila preprosto boljša, Litva pa je izpisala neslavno poglavje v zgodovini, saj bo olimpijski turnir v košarki prvič spremljala le na televizijskih zaslonih.