Dončić po velikem uspehu ostal povsem brez besed #video

"MVP naslov mi ne pomeni nič, za to mi je vseeno. Pomembno mi je le to, da gremo v Tokio. Uspelo nam je prvič v zgodovini Slovenije," je po zgodovinskem uspehu Slovenije in prvi uvrstitvi košarkarske reprezentance na olimpijske igre dejal prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je postal tudi najkoristnejši igralec turnirja v Kaunasu.

Fotogalerija velikega uspeha, foto: Hendrik Osula/Fiba:

1 / 45 2 / 45 3 / 45 4 / 45 5 / 45 6 / 45 7 / 45 8 / 45 9 / 45 10 / 45 11 / 45 12 / 45 13 / 45 14 / 45 15 / 45 16 / 45 17 / 45 18 / 45 19 / 45 20 / 45 21 / 45 22 / 45 23 / 45 24 / 45 25 / 45 26 / 45 27 / 45 28 / 45 29 / 45 30 / 45 31 / 45 32 / 45 33 / 45 34 / 45 35 / 45 36 / 45 37 / 45 38 / 45 39 / 45 40 / 45 41 / 45 42 / 45 43 / 45 44 / 45 45 / 45

Kakšen dan za slovenski šport! Slovenska košarkarska reprezentanca se je prvič v zgodovini uvrstila na olimpijske igre. Slovenski košarkarji so po izjemno odigranem turnirju v Kaunasu v tretjem poskusu vendarle prišli do vstopnice za največji športni dogodek na svetu. Slovenci so zanesljivih zmagah nad Angolo, Poljsko in Venezuelo, v finalu z izjemno predstavo pred približno enajst tisoč navijači na kolena spravili še gostitelje Litovce.

🪄🇸🇮 Luka Doncic hoy con Eslovenia:



🔹31 PTS

🔹11 REB

🔹13 AST

☑️ Clasificación a los JJ.OO de Tokio



PRIMER jugador en la HISTORIA del Preolímpico en anotar un triple-doble desde que la FIBA registra asistencias y rebotes (1976).



EXHIBICIÓN TOTAL. pic.twitter.com/vX1Gkf0ujH — La Catedral Deportiva (@lacatedral_lcd) July 4, 2021

Dončić MVP turnirja

Odgovornost na izjemno pomembni tekmi je v finalu na svoja pleča prevzel kdo drug kot Luka Dončić, ki je na tekmi z Litvo dosegel prvi trojni dvojček (31 točk, 11 skokov, 13 asistenc) v zgodovini kvalifikacij za olimpijske igre. Pred tem to ni uspelo še nobenemu košarkarju. Z izjemnimi predstavami v Litvi si je Dončić prislužil tudi naziv MVP-ja. "Ostal sem povsem brez besed. Ne vem, kaj bi povedal. Trdo smo delali za to in nismo imeli veliko časa za priprave. Vsi smo imeli isti cilj in uspelo nam je. Imamo odlično ekipo, kemija je izjemna in vsi igramo s srcem za Slovenijo," je po tekmi dejal presrečni Dončić, ki ves čas poudarja ekipni duh slovenske izbrane vrste.

"MVP naslov mi ne pomeni nič, za to mi je vseeno. Pomembno mi je le to, da gremo v Tokio. Uspelo nam je prvič v zgodovini Slovenije. Vsak mladi športnik si nekoč želi igrati na olimpijskih igrah, tudi sam sem bil med njimi. Zdaj nam je uspelo. Izjemno smo se borili, res sem ponosen na vse fante," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Dončić, ki so ga med virtualnim druženjem s predstavniki sedme sile skupaj s selektorjem Aleksandrom Sekulićem, zmotili preostali košarkarji slovenske reprezentance in ju zalili z vodo in nekaj piva.

A typical press conference after making the Olympicspic.twitter.com/uDsauGANNn — Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 4, 2021

"Eden najboljših občutkov na svetu"

"Naša kemija v ekipi je res na najvišji možni ravni. Ves čas se družimo tudi izven parketa. Imamo odlično ekipo, vsi znajo izjemno igrati košarko, res sem vesel, da sem del tega. Pišemo zgodovino. Dosegli smo naš cilj, zdaj lahko v Tokiu ta dosežek le še nadgradimo. Že od nekdaj sem sanjal o igranju za reprezentanco, pomeni mi vse. Pri 22 letih sem dosegel že ogromno in verjamem, da bomo osvojili še veliko več," je prepričan Dončić, ki verjame, da se pot reprezentance tu še ni ustavila.

"Trdo smo garali za to, to je eden najboljših občutkov na svetu. Bila je zelo težka tekma, dobro smo se pripravili. Pokazali smo odlično predstavo, imamo neverjetno ekipo in štab in mislim, da smo si zaslužili to napredovanje na olimpijske igre," je še dodal Ljubljančan, ki se bo skupaj z reprezentanco v ponedeljek okoli 15. ure vrnil na brniško letališče.

Preberite še: