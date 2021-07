Dončić in druščina v boj za dosežkom, kot ga še ni bilo

Današnji dan bi se lahko za vselej vpisal v zgodovino slovenske košarke in športa nasploh. Slovenska košarkarska reprezentanca bo namreč v Kaunasu igrala v finalu kvalifikacijskega turnirja za nastop na letošnjih olimpijskih igrah. V finalu se bo ob 18.30 udarila z domačinom Litvo. "Želimo zmagati in Sloveniji prvič v zgodovini zagotoviti mesto na olimpijskih igrah," je pred tekmo dejal slovenski zvezdnik Luka Dončić.

Slovenski košarkarji so do zdaj z odliko opravili svoje delo v Litvi, o čemer priča tudi podatek, da je bila najnižja slovenska zmaga v Kaunasu s prednostjo 28 točk proti Venezueli. Pred tem so Slovenci kar za 50 točk odpihnili Angolo, nato pa še Poljsko s +35. Danes slovenske košarkarje, ki v Kaunasu kažejo neverjetne strelske predstave, čaka najtežji obračun. Nasproti bo slovenski izbrani vrsti stala stara znanka Litva, ki je poleg Slovenije glavni favorit za preboj na olimpijske igre.

Slovenci se bodo po zmagah nad Angolo, Poljsko in Venezuelo pomerili še z Litvo. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Slovenija lovi svoj prvi nastop na olimpijskih igrah, dvakrat je Slovencem v kvalifikacijah spodletelo, in sicer v letih 1992 in 2004. Litva, ki jo bo danes na tribunah dvorane Žalgiris spremljalo okoli deset tisoč gledalcev, med njimi tudi peščica slovenskih navijačev, je redna udeleženka olimpijskih iger. Litovci so bili že trikrat bronasti. Prvič v Barceloni leta 1992, nato pa še na igrah v Atlanti leta 1996 in štiri leta pozneje v Sydneyju. V Atenah in Pekingu so litovski košarkarji osvojili četrto mesto, njihov najslabši izplen pa je osmo mesto iz leta 2012 v Londonu.

Litovci so na turnirju v Kaunasu tako kot varovanci Aleksandra Sekulića še brez poraza. Na prvi tekmi skupinskega dela so s 76:65 ugnali Venezuelo, nato so s 96:57 premagali Južno Korejo. V polfinalu pa so izločili še Poljsko z 88:69.

Pet zmag na 17 tekmah

Litovski in slovenski košarkarji so stari znanci. Do zdaj sta se reprezentanci pomerili že 17-krat, le petkrat pa so bili uspešnejši naši košarkarji. Nazadnje sta se ekipi srečali leta 2014, ko je bila na svetovnem prvenstvu v Las Palmasu s 67:64 boljša Litva, pred tem je bila Slovenija istega leta na pripravljalni tekmi pred odhodom na svetovno prvenstvo boljša slovenska izbrana vrsta (74:72).

Slovence naj bi na tribunah spremljalo tudi okoli petsto slovenskih navijačev. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Danes bodo Slovenci tako lovili svojo šesto zmago na medsebojnih obračunih, ki bi jim zagotovila nastop na tako želenih olimpijskih igra. A naloga bo vse prej kot lahka. Litva se lahko pohvali z izjemno centrsko zasedbo, glavna zvezdnika ekipe igrata v ligi NBA. 213 centimetrov visoki Jonas Valenčiunas je član Memphis Grizzlies, na prvih treh tekmah pa je v povprečju dosegel 16,7 točk in 10,7 skokov. Dva centimetra nižji Domantas Sabonis iz Indiane Pacers pa je na prvih treh tekmah v povprečju dosegel 12,7 točke in 8,7 skoka.

Čas za zgodovinski dosežek

Sekulić lahko postane prvi slovenski selektor, ki bo Slovenijo popeljal do uvrstitve na OI. Foto: Hendrik Osula/FIBA "Motivacije nam ne bo manjkalo, saj bo v igri zgodovinski dosežek, zagotovo pa se bomo morali dobro pripraviti na tekmeca in pokazati naš pravi obraz," je pred zadnjo tekmo na kvalifikacijskem turnirju dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić, s čimer se je strinjal tudi prvi zvezdnik slovenske ekipe Luka Dončić. "V finalu nas čaka precej težje delo kot do zdaj. Želimo zmagati in Sloveniji prvič v zgodovini zagotoviti mesto na olimpijskih igrah," je dejal Dončić in ob tem opozoril tudi na litovski centrski dvojec: "Valenčiunas in Sabonis sta odlična igralca, ne bo nam lahko," je dejal član Dallas Mavericks, ki odlično sodeluje z novincem v slovenski izbrani vrsti Mikom Tobyjem.

"Izpolnili smo že osnovni cilj, ki je bil uvrstitev v finale. Zavedamo se, da nas danes čaka odločilna tekma in prepričan sem, da bomo dali vse od sebe in skušali Slovenijo popeljati v Tokio," je dejal Američan v dresu s slovenskim grbom. "To bo zelo težka tekma, boj do zadnjega. Šli bomo na vse ali nič in upam, da bomo odigrali eno najboljših tekem. Upam, da nam uspe in da skupaj naredimo odločilni korak do tega zgodovinskega dosežka in uvrstitve na olimpijske igre," pa je pristavil Zoran Dragić, ki upa, da bo v finalu lahko nastopil tudi Vlatko Čančar, ki si je med sobotno tekmo v tretji četrtini poškodoval gleženj, še vedno pa se ne ve, kako resna je njegova poškodba.

Preberite še: