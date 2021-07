Selektor odkrito o Dončiću: "Zaradi njega smo vsi še boljši kot smo v resnici. Tudi jaz."

Še v začetku maja je v zraku viselo vprašanje, kdo bo novi selektor slovenske košarkarske reprezentance. Aleksander Sekulić je Slovenijo sicer vodil v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022, a mnogi so na njegovem mestu videli katerega izmed izkušenejših trenerjev. Zdaj je postal prvi selektor slovenske reprezentance, ki je Slovenijo popeljal do uvrstitve na olimpijske igre.

"Aleksander je opravil fenomenalno delo, bil je res izjemen. Na vseh treningih nas je pripravil do tega, da smo bili še boljši. Mislim, da si je on še najbolj od vseh nas zaslužil to uvrstitev na olimpijske igre," je svojega selektorja Aleksandra Sekulića po koncu kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah pohvalil prvi zvezdnik slovenske izbrane vrste Luka Dončić.

Sekulić je postal prvi selektor, ki je Slovenijo popeljal na OI. Foto: Fotodiena / Sportida

Sekulić je konec lanskega koledarskega leta postal dvanajsti selektor slovenske reprezentance, včeraj pa je postal prvi, ki mu je skupaj z izbrano vrsto uspel preboj na olimpijske igre. Na dozdajšnjih osmih uradnih tekmah, ki jih je vodil na klopi Slovenije, je vknjižil le en poraz, z izjemnim vodenjem pa je v Kaunasu prepričal tudi tiste največje dvomljivce. Svoje varovance je popeljal do zanesljivih zmag nad Angolo, Poljsko in Venezuelo, v finalu pa je svoje fante odlično pripravil in povedel tudi do zmage nad trdoživo Litvo, ki je prvič po letu 1992 ostala brez olimpijske vozovnice.

Prinesel nov veter

Sekulić je bil del slovenske izbrane vrste tudi že leta 2017, ko je bil pomočnik takratnega selektorja Igorja Kokoškova, novembra lani pa je po odhodu Rada Trifunovića, stopil v velike selektorske čevlje. V slovensko izbrano vrsto je po nekaj burnih epizodah vnesel nov veter in energijo, ki je ekipo krasila leta 2017 na zlatem evropskem prvenstvu. Po uvrstitvi na veliko tekmovanje in največjemu dosežku v trenerki karieri se je 43-letnemu strategu češkega Nymburka od srca odvalil kamen.

"Najprej čestitke Litvi za izjemno predstavo v odličnem vzdušju v polni dvorani. V zadovoljstvo nam je bilo igrati na takšnem obračunu. Vedeli smo, da bo težko, a imamo igralce, ki znajo igrati takšne tekme. Ponosen sem na to skupino košarkarjev, igrajo moštveno, skozi vse ovire gredo skupaj. Prvič se nam je uspelo uvrstiti na olimpijske igre, izjemen dosežek za nas in celotno državo," veselja po velikem dogodku ni skrival Sekulić, ki ob velikem uspehu ni mogel mimo omembe najkoristnejšega igralca turnirja Dončića.

"Če imaš v ekipi Luko Dončića je vse lažje." Foto: Hendrik Osula/FIBA

"Če imaš v ekipi Luko Dončića je vse lažje. Zaradi njega smo vsi še boljši kot smo v resnici. Tudi jaz. Res sem vesel in ponosen na ta dosežek. Fantom ni nič težko narediti, vse naloge, ki jim jih zadamo, jih izpolnijo. Vse je na nivoju, ki bi si ga vsak trener lahko le želel. Res sem vesel in ponosen, da nam je uspel tak zgodovinski dogodek," je dejal Sekulić. "Tudi ob padcih v igri smo se pobrali, s tem smo dokazali, da smo prava ekipa. Vsi razumejo in vedo, kakšno je njihovo mesto v ekipi, kar je zelo pomembno. To mi je všeč pri tej ekipi in zato sem vesel, da sem lahko njihov trener," je povedal vidno olajšani slovenski strateg.

Razkril recept za uspeh

Potniki v Tokio. Foto: Fotodiena / Sportida Nekdanji trener Krke in Sixt Primorske veliko vlogo pri uspehu pripisuje moštvenemu duhu. "Največja vrednost ekipe je, ko se igralci žrtvujejo za ekipno dobro. V tej tekmi so se predvsem visoki igralci, tukaj imam v mislih vse naše višje košarkarje. Vsi so naredili velik del pri tej zmagi. Tukaj se pokaže vrednost te ekipe. Ko potrebujemo nekoga, se ta izpostavi in prispeva svoj del. Jaka Blažič je na prvih treh tekmah garal v obrambi, podredil se je ekipi. Vsi skupaj so pripravljeni delati za skupno dobro," je recept za uspeh razkril Sekulić.

"Za slovensko košarko in šport nasploh je to ogromen uspeh. Zdaj je čas, da se nekoliko poveselimo, potem pa bomo razmišljali naprej o Tokiu in olimpijskih igrah," je še sklenil prvi mož slovenske izbrane vrste.

